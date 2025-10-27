Sánchez escoge a la ministra Alegría para suceder a Fernández Vara en la Ejecutiva Federal del PSOE

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha escogido a la ministra y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, como sustituta del exsenador y expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en la Ejecutiva Federal del partido.

Sánchez ha propuesto este lunes a la Ejecutiva socialista a Alegría como responsable del área de política automática en la dirección federal del partido, siendo este el cargo que ostentaba Fernández Vara. El cambio se produce a raíz del fallecimiento del expresidente extremeño el pasado 5 de octubre como consecuencia de un cáncer de estómago.

El nombramiento está previsto que se vote este lunes durante la Ejecutiva que mantiene el PSOE en su sede de la calle Ferraz, después de que el presidente la haya propuesto en la Comisión Ejecutiva Federal.