Sánchez escoge a la ministra Alegría para suceder a Fernández Vara en la Ejecutiva Federal del PSOE
- Se vota este lunes durante la Ejecutiva que mantiene el partido en la sede de la calle Ferraz
- Alegría mantendrá el puesto de vocal que ya ostenta el la dirección de los socialistas
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha escogido a la ministra y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, como sustituta del exsenador y expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en la Ejecutiva Federal del partido.
Sánchez ha propuesto este lunes a la Ejecutiva socialista a Alegría como responsable del área de política automática en la dirección federal del partido, siendo este el cargo que ostentaba Fernández Vara. El cambio se produce a raíz del fallecimiento del expresidente extremeño el pasado 5 de octubre como consecuencia de un cáncer de estómago.
El nombramiento está previsto que se vote este lunes durante la Ejecutiva que mantiene el PSOE en su sede de la calle Ferraz, después de que el presidente la haya propuesto en la Comisión Ejecutiva Federal.
Alegría mantiene el puesto de vocal del PSOE
Hasta el momento, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes ya formaba parte del comité de dirección del PSOE con el puesto de vocal y hasta enero de 2024 fue portavoz del partido a nivel nacional. Además, ostenta la Secretaría General de los socialistas en Aragón, en sustitución de Javier Lambán.
De hecho, la ministra conservará el puesto de vocal que tenía desde la última remodelación de la Ejecutiva en el congreso federal de Sevilla de finales del año pasado.
Hasta su muerte, Fernández Vara fue miembro de la Ejecutiva del PSOE y vicepresidente segundo del Senado. Este segundo cargo, fue ocupado por la senadora y expresidenta de La Rioja, Concha Andreu.