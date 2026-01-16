María Goicoechea, la exdirectora del Instituto Aragonés de la Mujer que vuelve a la política de la mano de Podemos

Tres años después de su salida, María Goicoechea vuelve a la primera línea política. La exdirectora del Instituto Aragonés de la Mujer durante el Gobierno cuatripartito liderado por el socialista Javier Lambán regresa a la actividad política para ser la candidata de Podemos-Alianza Verde (PODEMOS -AV).

Goicoechea, que también forma parte del Consejo Ciudadano autonómico, será la cabeza de lista de la formación morada tras una polémica elección que el único diputado de Podemos en las Cortes de Aragón en la última legislatura ha llevado a la justicia ordinaria. Todo ello después de que la dirección nacional de partido eligiese a Goicoechea como candidata y realizase unas "primarias" en las que se consultaba a la militancia por si la exdirectora del IAM era la candidata idónea.

La zaragozana fue directora del Instituto Aragonés de la Mujer desde 2019 a 2023, cuando Podemos estaba dirigido en esta comunidad por Maru Díaz, que fue Consejera de Universidades en el gobierno de Lambán. Tras pasar de cinco diputados a uno, Goicoechea anunció que dejaba la política en activa en 2023, tras unas elecciones en las que el PP de Jorge Azcón logró la victoria.

Durante su etapa en el IAM, la ahora candidata de Podemos fue una de las caras más visibles de su formación y fue una de las impulsoras del Plan Corresponsables que buscaba fomentar la conciliación entre las familias.

Aspira a mantener la representación de Podemos en Aragón La formación morada aspira por segundas elecciones consecutivas a intentar mantener su presencia en las cortes aragonesas y mejorar el diputado que lograron en 2023. Aunque las encuestas preelectorales no son muy halagüeñas, si apuntan a que podrían lograr mantener la representación. Según Goicoechea, el objetivo de su candidatura es lograr que la "izquierda aragonesa se ponga en pie" para "defender los servicios públicos". "Quiero poner en valor el equipo plural que hemos configurado para hacer frente a los retos que nos depara el presente y el futuro, y queremos poner a la izquierda aragonesa en pie con una campaña ilusionante y esperanzadora", aseguró en la presentación de su candidatura. "Desde Podemos y Alianza Verde vamos a defender los servicios públicos y la garantía del acceso a la vivienda, la necesidad de poner freno a la especulación y de topar los precios del alquiler", añadió la cabeza de lista de Podemos, que vuelve a concurrir en coalición con Alianza Verde, pero que no ha logrado un acuerdo con el resto de fuerzas progresistas en la región, tal y como pasó en las autonómicas de 2023.