Sánchez defiende a Puente y la gestión ferroviaria: "Ha puesto en el centro a las víctimas, sin confrontación política"

Una semana después del accidente ferroviario de Adamuz que ha provocado la muerte de 45 personas, y tras el accidente de Rodalies en Cataluña que provocó la muerte de un maquinista en prácticas, el presidente del Gobierno da un espaldarazo de apoyo al ministro de Transportes y defiende la gestión del Gobierno.

"Hemos pasado días muy duros, desgarradores, me vais a permitir que mis primeras palabras sean para las víctimas, las familias, los vecinos de Adamuz, también de Barcelona, todo el cariño para las víctimas y sus familias", ha expresado Sánchez en un acto de campaña del PSOE de Aragón para las elecciones del 8 de febrero.

En el mismo día en el que Rodalies sigue sin servicio por falta de seguridad, y se siguen conociendo nuevos datos sobre el accidente de Adamuz, Sánchez recalca su apoyo a Puente. "Las tragedias suceden, pero no es igual como se responden a ellas. Este Gobierno ha respondido poniendo a las víctimas en el centro de sus prioridades, dejando a un lado la confrontación estéril", ha defendido en un dardo hacia el PP. "Esa es la diferencia entre unos y otros", ha enfatizado.

"Todo mi reconocimiento al ministro de Transportes, Óscar Puente, que está gestionando y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia", ha añadido en un apoyo sin fisuras al titular de Transportes.

Sánchez acompaña a Alegría en Aragón Las palabras de Sánchez han llegado en un mitin de campaña de la candidata socialista a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría. Para Sánchez, el próximo 8-F hay dos opciones, la de la "ultraderecha", que tiene "tres papeletas para que vuelva al pasado: Azcón, Abascal y Alvise" y "sólo una papeleta, la del PSOE con Pilar Alegría, para frenarles y garantizar que Aragón continúe avanzando". Desde Huesca, tanto Sánchez, como Alegría, han defendido el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno. Según el presidente del Gobierno, el candidato del PP y actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, lo rechaza "por puro sectarismo ideológico". "Ellos lo que quieren es hacer negocio con la sanidad, educación y dependencia. Por eso hay que votar socialista", ha defendido desde un hotel en la capital oscense.

Alegría pide el voto para "dar carpetazo" al "modelo de recortes" del PP Por su parte, la candidata socialista, ha expresado su deseo de "ser presidenta" para "dar carpetazo" al "modelo de recortes" que a su juicio aplica el PP de Azcón, a quien ha responsabilizado de no hacer frente a su responsabilidad al convocar unas elecciones anticipadas y a su "incapacidad" para llegar a acuerdos para favorecer la gobernabilidad de la Comunidad. "Sé lo que voy a recibir de enfrente, mentiras, insultos, desprecio, pero os voy a decir algo: esas mentiras, insultos y desprecios los voy a responder con serenidad, propuestas y alternativas para mejorar la vida de los aragoneses. Estamos en una campaña que no tocaba, por el capricho de Azcón y porque se lo pidió Madrid. Una vez más, Azcón subordinó los intereses de los aragoneses al mandato de Feijóo", ha criticado. Al igual que para Sánchez, según Alegría, "solo hay dos modelos". "El modelo de las derechas de privatización y recortes o el modelo de las propuestas, ilusión y de los derechos que representa el PSOE. "Si queremos construir y avanzar en ese futuro para Aragón os pido que el 8F nadie se quede en casa. Es fundamental salir a votar. El futuro no está escrito, lo escribís cada uno de vosotros y vosotras. Yo voy a por todas, a ganar estas elecciones, salgo a ganar y lo quiero hacer porque quiero gobernar Aragón y quiero ser la próxima presidenta de Aragón", ha señalado desde el atril que rodeaban decenas de simpatizantes socialistas.