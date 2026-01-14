Arbeloa se enfrenta a su primer examen al frente del Madrid ante un Albacete que espera pescar en río revuelto

El Real Madrid visita este miércoles al Albacete para disputar el duelo de octavos de final de Copa del Rey, tras perder la final de la Supercopa ante el Barcelona, en lo que parecía iba a ser una visita cómoda para empezar a curar las heridas de Arabia Saudí y dejar atrás el primer trofeo del año perdido. Pero el fútbol es una caja de sorpresas y esta llegó en forma de despido para Xabi Alonso el mismo lunes por la tarde, además, con su sustituto ya elegido, Álvaro Arbeloa, otro exjugador 'merengue' que dirigía al filial.

"Este club es ganar, ganar y volver a ganar. Esa exigencia, mostrar el 'ADN' de lo que nos ha llevado hasta aquí, tener ese palmarés y las vitrinas repletas de trofeos, es nuestra guía. Cuando era jugador recibí esos valores en el vestuario que siguen presentes. Confío responder a la exigencia de este club, que sea capaz de ilusionar a todos los aficionados y ayudar a que las vitrinas estén más llenas", ha dicho Arbeloa en su primera rueda de prensa como entrenador del primer equipo.

La etapa de Xabi Alonso en el banquillo blanco ha sido más corta de lo que nadie esperaba ante la ilusión que generó en el madridismo la elección del vasco como relevo del italiano Carlo Ancelotti. Del técnico más laureado, con un final sin títulos grandes en su último curso, pasó el Real Madrid a perder el Mundial de Clubes como cierre y la Supercopa de España en el actual.

De poco ha servido a Xabi tener a su equipo entre los ocho primeros clasificados de la Liga de Campeones. Segundo en LaLiga, a cuatro puntos del Barcelona, con un camino por hacer en la Copa del Rey tras su estreno sin despejar dudas en Talavera. Son las tres competiciones que debía pelear y que ahora buscará Arbeloa tras dar el gran salto. Técnico de la casa, con un libreto de partida similar al de Alonso.

Para su estreno en Copa del Rey debe medir Arbeloa el desgaste realizado en Yeda por los jugadores, los riesgos con numerosos 'tocados' y la apuesta por una cantera que ya tiene el mensaje de puertas abiertas con el técnico que mejor la conoce ahora al mando.

El primer examen de Arbeloa, sin Mbappé Tienen pocas opciones de estar en el Carlos Belmonte jugadores como Kylian Mbappé, Rodrygo Goes, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, ausentes en el único entrenamiento de preparación del partido. Son baja Trent Alexander-Arnold y Éder Militao, lesionados, más Brahim Díaz, en la Copa África. La única buena noticia que recibió Arbeloa a su llegada fue la recuperación de Fede Valverde de las molestias que le impidieron acabar el clásico. Así las cosas y con una forma de gestionar la plantilla por desvelar, se espera que el portero de la Copa siga siendo Andriy Lunin, que el capitán Dani Carvajal tenga minutos tres meses después, con el canterano David Jiménez con opción de titularidad, o la posible entrada de Fran García en el carril izquierdo. Tienen opciones de ser novedades Arda Güler y Franco Mastantuono, relegados a un segundo plano en los últimos partidos con Xabi Alonso. La falta de un centrocampista constructivo, como uno de los grandes males del Real Madrid de esta temporada, la podría suplir Arbeloa mirando a la cantera. Aunque no llamó a un habitual del primer equipo, Thiago Pitarch, en su primer día, apunta como opción Jorge Cestero. En punta, sin Mbappé por el esguince de rodilla que arrastra, jugará Gonzalo García en el reencuentro del delantero con el técnico que impulsó su carrera.