Hacienda presentará en enero o febrero su propuesta para reformar la financiación autonómica

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará "a lo largo del mes de enero o febrero" su propuesta para reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Ha avanzado la fecha en una rueda de prensa este lunes después del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde ha informado a los consejeros y consejeras de los objetivos de déficit y otros asuntos.

Montero ha asegurado que su planteamiento, aún en construcción, garantizará que ningún territorio salga perjudicado, supondrá un aumento de los recursos, reconocerá "singularidades o particularidades" territoriales y recogerá la "solidaridad interterritorial de forma explícita, transparente y basada en criterios objetivos". Entre sus objetivos, ha destacado el de reducir la brecha existente entre la autonomía mejor financiada y la peor, que se sitúa actualmente en 1.005 euros por habitante y que considera injustificada.

Asimismo, la ministra ha asegurado que están articulando un modelo que contemple la "bilateralidad" entre Estado y autonomía sin que eso "compita" con la multilateralidad propia del sistema de régimen común, que compromete al resto, y ha explicitado la intención de revisar la capacidad normativa "en un marco de corresponsabilidad fiscal y respeto a la autonomía".

Para la modificación de la ley, que tendrá que aprobarse en la Cortes, ha centrado su atención en el Partido Popular. "Una vez comprobado que el PP tiene tantos modelos como territorios gobierna, animamos a que la posición del principal partido de la oposición sea única", ha señalado, y ha lamentado que en el anterior intento de reformar el sistema las autonomías populares no abandonaran las "posiciones de máximos" que les venían impuestas desde sus parlamentos. Su deseo es aprobar el nuevo modelo antes del fin de la legislatura en 2027.

Montero no ha detallado cómo será el nuevo modelo, pero sí ha señalado que no descarta que se incremente el porcentaje cedido a las comunidades autónomas del IRPF y el IVA, cuya parte autonómica es ahora del 50%. También ha apuntado que en la reunión no han hablado de la creación intencionada de nuevos impuestos para la financiación autonómica, pero sí de la posibilidad de que sea cedida la gestión de alguno ya existente, como el de la banca. Además, ha indicado que no descarta que el principio de ordinalidad esté incluido en el nuevo modelo, que "podría contemplarlo".