Hacienda presentará en enero o febrero su propuesta para reformar la financiación autonómica
- El nuevo modelo reconocerá "singularidades" y contemplará relaciones "bilaterales" entre una autonomía y el Estado
- Las consejerías del PP desconfían del compromiso, que consideran una imposición de lo ya pactado con Cataluña
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará "a lo largo del mes de enero o febrero" su propuesta para reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Ha avanzado la fecha en una rueda de prensa este lunes después del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde ha informado a los consejeros y consejeras de los objetivos de déficit y otros asuntos.
Montero ha asegurado que su planteamiento, aún en construcción, garantizará que ningún territorio salga perjudicado, supondrá un aumento de los recursos, reconocerá "singularidades o particularidades" territoriales y recogerá la "solidaridad interterritorial de forma explícita, transparente y basada en criterios objetivos". Entre sus objetivos, ha destacado el de reducir la brecha existente entre la autonomía mejor financiada y la peor, que se sitúa actualmente en 1.005 euros por habitante y que considera injustificada.
Asimismo, la ministra ha asegurado que están articulando un modelo que contemple la "bilateralidad" entre Estado y autonomía sin que eso "compita" con la multilateralidad propia del sistema de régimen común, que compromete al resto, y ha explicitado la intención de revisar la capacidad normativa "en un marco de corresponsabilidad fiscal y respeto a la autonomía".
Para la modificación de la ley, que tendrá que aprobarse en la Cortes, ha centrado su atención en el Partido Popular. "Una vez comprobado que el PP tiene tantos modelos como territorios gobierna, animamos a que la posición del principal partido de la oposición sea única", ha señalado, y ha lamentado que en el anterior intento de reformar el sistema las autonomías populares no abandonaran las "posiciones de máximos" que les venían impuestas desde sus parlamentos. Su deseo es aprobar el nuevo modelo antes del fin de la legislatura en 2027.
Montero no ha detallado cómo será el nuevo modelo, pero sí ha señalado que no descarta que se incremente el porcentaje cedido a las comunidades autónomas del IRPF y el IVA, cuya parte autonómica es ahora del 50%. También ha apuntado que en la reunión no han hablado de la creación intencionada de nuevos impuestos para la financiación autonómica, pero sí de la posibilidad de que sea cedida la gestión de alguno ya existente, como el de la banca. Además, ha indicado que no descarta que el principio de ordinalidad esté incluido en el nuevo modelo, que "podría contemplarlo".
Desconfianza en el PP y satisfacción en Cataluña
Mientras tanto, algunos consejeros del PP no creen que Montero cumpla el plazo de presentar la nueva propuesta y que esté basada en la "bilateralidad" porque primero se negocia una financiación singular con Cataluña, lo que es "incompatible con la multilateralidad" del sistema de régimen común.
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha calificado de "contradicciones" y "generalidades" que Montero hable de "multilateralidad con singularidad y de agencias tributarias independientes con agencias tributarias generales". "La señora Montero nunca defrauda. Ha vuelto a mentir a todos y todo el tiempo, que es lo más complicado que hay", ha declarado a los medios.
También la consejera de Hacienda extremeña, Elena Manzano, ha criticado la falta de concreción de la ministra. "Es incompatible totalmente hablar de multilateralidad y hablar de reconocimiento de singularidades y hablar de sentarnos con un territorio para pactar lo que es de todos. Lo que es de todos se tiene que debatir en un órgano en el que estemos todos representados", ha opinado.
En el Govern catalán, en cambio, se han mostrado satisfechos. Su consellera Alícia Romero ha comentado a la prensa que les suena "bien" lo avanzado por Montero, puesto que garantizaría su "singularidad". "No hay trato de favor", ha recalcado, y ha señalado elementos como el principio de solidaridad y la necesidad de reducir las diferencias de euros por habitante.
Montero, por su parte, ha subrayado que "se puede incorporar una bilateralidad sin que compita con el resto de las bilateralidades del sistema", para señalar así que el Gobierno puede simultanear las negociaciones con cada comunidad.
Ha recalcado que la intención del Ministerio en los años anteriores fue ofrecer una mayor participación de las comunidades en el diseño, al debatir "por trozos" cada variable, como dispersión poblacional o fondos de nivelación, y que no lo apoyaron, y que ahora el modelo que presentarán a principios de 2026 será íntegro, tras ajustar las piezas, se quejarán de que no pueden participar. Ahora, la ministra cree que el PP tendrá que decidir si apoyará un modelo para todas las comunidades, aunque según lo expuesto por los consejeros del PP , intuye que el PP no "quiera siquiera discutirlo".