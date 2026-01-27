El Gobierno anuncia que dotará con 300 millones el plan de ayudas a caseros por impago del alquiler que pedía Junts
- La medida ya se aprobó el pasado mes de diciembre, pero aún no tenía dotación presupuestaria
- Según el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, están estudiando fórmulas para mejorarlo
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este martes en el Congreso de los Diputados que las ayudas a propietarios por impagos de sus inquilinos que reclamaba Junts se dotarán con 300 millones de euros mediante un acuerdo en el Consejo de Ministros.
El ministro ha avanzado la cifra que se dedicará a este programa que ya se aprobó mediante un real decreto en Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre, pero todavía no tenía una dotación presupuestaria. Lo ha hecho durante la defensa del decreto ley que incluye medidas del escudo social como la revalorización de las pensiones y la prohibición de los desahucios y el corte de suministros básicos para gente vulnerable, y que se prevé que quede derogado por el voto en contra de PP, Vox y Junts.
Estudia fórmulas para mejorar este mecanismo
"El pasado mes de diciembre aprobamos una novedosa línea de avales para arrendadores que hoy mismo hemos dotado con 300 millones de euros en Consejo de Ministros para casos de impago de la renta a pequeños arrendadores", ha indicado Bolaños desde la tribuna del Congreso. Acto seguido, ha señalado que el Ejecutivo está "estudiando fórmulas para ampliar y mejorar este mecanismo de protección a los arrendadores" porque entiende que "no hay excusas para dejar una vivienda vacía cuando en ella podría vivir una familia".
Para contar con esta cobertura, los arrendadores deberán firmar un contrato con menores de 35 años o personas vulnerables (según lo establecido en cada comunidad autónoma), cobrar una renta del alquiler que no supere el índice estatal de referencia. También necesita depositar la fianza legal obligatoria del contrato de alquiler, así como sus actualizaciones, y suscribir con el arrendatario el compromiso relativo al aval al alquiler, con arreglo al modelo aprobado por la Administración.
El Ejecutivo ha lanzado otras medidas relacionadas con el alquiler de viviendas recientemente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado 12 de enero que bonificará el 100% del IRPF a los caseros que renueven los contratos de alquiler sin subir el precio del mismo. Sumar, socio del Gobierno, ha planteado al PSOE sentarse para pactar una nueva propuesta que no sea esta bonificación, y defienden una mayor intervención en el mercado de la vivienda.