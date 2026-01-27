El Gobierno anuncia que dotará con 300 millones el plan de ayudas a caseros por impago del alquiler que pedía Junts

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este martes en el Congreso de los Diputados que las ayudas a propietarios por impagos de sus inquilinos que reclamaba Junts se dotarán con 300 millones de euros mediante un acuerdo en el Consejo de Ministros.

El ministro ha avanzado la cifra que se dedicará a este programa que ya se aprobó mediante un real decreto en Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre, pero todavía no tenía una dotación presupuestaria. Lo ha hecho durante la defensa del decreto ley que incluye medidas del escudo social como la revalorización de las pensiones y la prohibición de los desahucios y el corte de suministros básicos para gente vulnerable, y que se prevé que quede derogado por el voto en contra de PP, Vox y Junts.