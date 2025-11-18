El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución de Estados Unidos sobre el plan de Trump para Gaza

El Consejo de Seguridad de la ONU ha avalado este lunes el plan de Donald Trump para Gaza, que incluye el despliegue de militares internacionales y la creación de un órgano de gobierno transicional con líderes extranjeros para el enclave palestino. Según sus impulsores, la medida busca garantizar la entrada de ayuda humanitaria en la Franja, la continuación del alto el fuego, que Hamás no vuelva a las armas y la reconstrucción del territorio.

El presidente estadounidense ya ha celebrado el aval y ha dicho que la votación "pasará a la historia como una de las mayores aprobaciones" de las Naciones Unidas. La resolución ha salido adelante con el voto favorable de 13 de sus 15 miembros, sin vetos y solo la abstención de China y de Rusia. Moscú, que tiene derecho de veto, había manifestado su posible oposición a la resolución, pero gracias a su abstención, la medida ha podido salir adelante. Argelia también ha apoyado el "sí", después de que su embajador asegurase que hablaba en nombre de los países árabes y musulmanes que buscan abrir el camino que permita a "Palestina tener un Estado propio en el futuro".

Hamás, por su parte, ha rechazado la medida. La milicia palestina ha considerado que no responde a los derechos ni demandas de los gazatíes, por favorecer la "ocupación israelí" y buscar "imponer un mecanismo de tutela internacional" sobre el territorio. Ha insistido en que cualquier fuerza internacional deberá actuar únicamente en la frontera para separar fuerzas y monitorear el alto el fuego bajo. Ha asegurado que no se desarmará y que su lucha contra Israel es una resistencia legítima, unas declaraciones que en un futuro podrían enfrentar al grupo militante con la fuerza internacional.

Durante la reunión, a la que ha asistido el embajador israelí pero ninguna representación palestina, el representante estadounidense ante el organismo, Mike Waltz, ha asegurado que la resolución niega a Hamás una oportunidad de reconstituirse.

La Autoridad Palestina ha emitido un comunicado acogiendo con beneplácito la resolución y ha afirmado estar lista para participar en su implementación. La prensa ha señalado que el respaldo de Ramálah a la resolución fue clave para evitar un veto ruso.

Creación de una Fuerza de Seguridad Internacional Trump ha apuntado a que en las próximas semanas dará a conocer los nombres de quienes formarán parte de esa Junta, además de otros anuncios. Se creará una Fuerza de Seguridad Internacional (ISF, por sus siglas en inglés) hasta diciembre de 2027, que tendrá que asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a los civiles, los corredores humanitarios y capacitar a una nueva fuerza policial palestina. Walt ha dicho que a la Junta de Paz, que a priori estará dirigida por Trump, será la "piedra angular" de la iniciativa, y ha adelantado que habrá "un comité de tecnócratas palestinos responsable de las operaciones de la administración y servicio civil de Gaza", mientras la Autoridad Palestina "implementa su programa de reformas". También ha descrito las funciones de la fuerza internacional de estabilización relativas a la seguridad del entorno y de los civiles palestinos, la desmilitarización de Gaza, el desmantelamiento de la infraestructura terrorista y el decomiso de las armas. EE.UU. reconoce ante la ONU la posibilidad de un Estado palestino en su plan de paz para Gaza La Misión de Estados Unidos explicó la semana pasada que llevaba desde mitad de octubre redactando una resolución con Catar, Egipto, Arabia Saudí, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, y cuyo objetivo era desarrollar este plan de Trump. Rusia, por su parte, presentó el pasado viernes su propio borrador en el que reivindicaba la solución de los dos Estados y emplazaba al secretario general de la ONU a preparar un informe para el Consejo con "opciones" para implementar el plan de Trump.