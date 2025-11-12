Trump pide por carta al presidente Herzog un indulto para Netanyahu, juzgado por corrupción

El presidente israelí, Isaac Herzog, ha hecho pública este miércoles una carta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que le hace una petición oficial para que indulte al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, juzgado por corrupción y que, a juicio del magnate norteamericano, está siendo víctima de una persecución "política" e "injustificada".

"Por la presente, les pido que perdonen completamente a Benjamín Netanyahu, quien ha sido un primer ministro formidable y decisivo durante la guerra, y que ahora está guiando a Israel hacia una era de paz", reza la misiva del presidente estadounidense difundida por el gabinete de Herzog y en la que el magnate estadounidense alude al actual "momento histórico".

Trump, que dice "respetar completamente la independencia del sistema judicial israelí", esgrime su "gran relación" con el presidente israelí para pedirle que, una vez culminado "el éxito sin precedentes" que ha supuesto el acuerdo de paz para la Franja de Gaza y la liberación de todos los rehenes, tenga un gesto claro hacia Netanyahu. "Es momento de permitir que 'Bibi' [Benjamín Netanyahu] una a Israel indultándole y terminando con el 'lawfare' de una vez por todas", ha reclamado.

01.54 min El baño de masas de Trump en Israel: de la reunión con los rehenes al discurso en la Knéset

Una decisión "excepcional" La petición formal de Trump al presidente israelí abre la puerta a una decisión "excepcional". Aunque no es la primera vez que Trump apunta a un posible indulto. El 13 de octubre, mismo día que Hamás liberó a todos los rehenes que quedaban vivos en sus manos como parte del acuerdo de la primera fase de alto el fuego en Gaza impulsado por Trump, este pidió el indulto de Netanyahu durante su discurso ante la Knéset (el Parlamento israelí), en el que también dejó clara su buena sintonía con el jefe del Gobierno israelí. A finales de septiembre, el presidente israelí abrió la puerta al indulto de Netanyahu tras afirmar en una entrevista recogida por medios israelíes que lo consideraría: "Los casos de Netanyahu suponen una pesada carga para el sistema: son engorrosos y lo lastran". Sin embargo, en esta ocasión, Herzog ha evitado dar por sentado el indulto que le pide abiertamente Trump, por quien dice sentir "un gran respeto". Así, aunque ha reconocido su "enorme contribución" en favor de la paz y "la reconfiguración de Oriente Próximo y Gaza", ha vuelto a dejar "claro" que "cualquier persona que solicite un perdón debe remitir una petición formal conforme a los procedimientos establecidos". Netanyahu tiene varios frentes judiciales abiertos y, al igual que Trump, alega que está siendo víctima de una supuesta persecución política. Netanyahu declara por primera vez ante un tribunal para ser juzgado por corrupción

La oposición insta a Netanyahu a reconocer el delito Miembros del Gobierno de Netanyahu han celebrado la petición de Trump, pero la oposición israelí la ha condenado fuertemente. El ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha exhortado a Herzog a "escuchar al presidente Trump", ya que considera "adecuado" y "urgente" el indulto. "Las acusaciones inventadas contra el primer ministro Netanyahu se han convertido desde hace tiempo en acusaciones contra la Fiscalía, cuyos delitos quedan expuestos todos los días en el juicio", ha remachado Por su parte, el principal líder de la oposición, Yair Lapid, ha lanzado un "recordatorio" a través de la red social X para señalar que "la primera condición" para recibir un indulto en Israel pasa por "admitir la culpa y expresar remordimiento por sus acciones", algo que Netanyahu todavía no habría hecho. El líder de la izquierda israeí, Yair Golan, ha dado un paso más y ha pedido la dimisión del primer ministro israelí. "Netanyahu dice que no hubo nada y que no habrá nada, pero al mismo tiempo le ruega a Trump que le ayude a obtener un indulto (...) Si tiene dificultades para controlar un Estado y un tribunal al mismo tiempo, que renuncie", ha escrito Golan en su cuenta de X, en un mensaje en el que ha recordado que "la ley es clara y todos somos iguales ante ella". El grupo prodemocracia israelí Movimiento para un Gobierno de Calidad en Israel también ha condenado la carta de Trump y ha recalcado la importancia de que el proceso penal de Netanyahu "continúe sin ninguna injerencia política". "Israel es una democracia fuerte e independiente, con un sistema judicial excepcional, no un Estado cliente. El Estado de derecho y el principio de igualdad ante la ley son la esencia de nuestra democracia (...) El proceso penal contra el primer ministro debe continuar sin ninguna injerencia política, ya sea interna o externa. El destino legal de cada ciudadano, incluido el primer ministro, se decidirá exclusivamente con base en las pruebas presentadas ante un tribunal independiente e imparcial", ha asegurado la organización en un comunicado. La oposición israelí presenta una moción para disolver el Parlamento que podría tumbar el Gobierno de Netanyahu MARTA REY