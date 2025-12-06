Catar alerta que las negociaciones sobre Gaza se encuentran en un momento "crítico" y el alto el fuego no es "completo"

El primer ministro de Catar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, ha afirmado este sábado que las negociaciones sobre la guerra en Gaza se encuentran en un momento "crítico" y que "el alto el fuego no puede completarse" a menos que se produzca "una retirada total de las fuerzas israelíes, vuelva la estabilidad a Gaza y la gente pueda entrar y salir, lo que no es el caso hoy en día", ha señalado durante una mesa redonda en la conferencia del Foro de Doha.

Los mediadores están trabajando juntos para impulsar la siguiente fase del alto el fuego y consolidar la tregua respaldada por Estados Unidos. El plan prevé un gobierno tecnocrático palestino provisional en Gaza, supervisado por una "junta de paz" internacional y respaldado por una fuerza de seguridad internacional. Llegar a un acuerdo sobre la composición y el mandato de la fuerza de seguridad internacional ha resultado especialmente difícil.

"Nos encontramos en un momento crítico. Aún no lo hemos conseguido. Así que lo que acabamos de hacer es una pausa", ha afirmado Al-Thani, refiriéndose al descenso de la violencia tras la entrada en vigor de la tregua en la Franja hace casi un mes.

01.56 min Gaza, entre la vida y las ruinas

Completar la primera fase de la tregua El jueves, una delegación israelí mantuvo conversaciones en El Cairo, Egipto, con los mediadores sobre la devolución inmediata del último rehén retenido en Gaza, lo que completaría una parte inicial clave del plan de Trump. Desde que comenzó la frágil tregua, Hamás ha devuelto a los 20 rehenes vivos y los 27 cadáveres a cambio de unos 2.000 detenidos y presos condenados palestinos. La violencia ha disminuido desde el 10 de octubre, pero Israel ha seguido atacando Gaza y llevando a cabo demoliciones de lo que, según afirma, es infraestructura de Hamás. "Nuestro mundo presencia una escalada de crisis sin precedentes, no por falta de recursos o conocimiento, sino por falta de rendición de cuentas", ha añadido Al-Thani durante la inauguración de la 23ª edición del Foro de Doha, una de las plataformas de diálogo más relevantes de Oriente Medio. Unicef denuncia la muerte diaria de niños en Gaza desde el inicio del alto el fuego Este mismo sábado, al menos siete palestinos han muerto a consecuencia de ataques israelíes en Gaza, informa la plataforma encargada de aglutinar las víctimas mortales registradas en los centros hospitalarios de la Franja diariamente. "Tres muertos en Beit Lahia, dos muertos en el barrio de Zeitoun y un mártir en Jablia. Además, otra persona falleció fruto de heridas por los ataques", desglosa el denominado Grupo de Estadísticas de los Hospitales de Gaza sobre los siete fallecidos, todos en la zona norte del enclave palestino, computados desde primera hora de la mañana hasta las 17:45 hora local (16:45 hora peninsular española).