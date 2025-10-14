Trump afirma que la segunda fase del plan para Gaza ya ha comenzado sin que haya concluido la primera

En un breve mensaje en su red Truth Social, y sin dar detalles, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que la segunda fase del acuerdo sobre Gaza ya ha comenzado. Tan solo un día después de la firma del acuerdo que sella por escrito el alto el fuego en la Franja, el mandatario ha vuelto a reiterar sus palabras en Egipto, donde ya señaló que estaban trabajando en la siguiente fase de la tregua. Esta prevé implementar los mecanismos de reconstrucción del enclave palestino, así como asegurar la transición política y el desarme de Hamás.

"Los veinte rehenes han regresado y se sienten tan bien como cabría esperar. Se les ha quitado un gran peso de encima, pero el trabajo no ha terminado. ¡Los muertos no han regresado, como se prometió! ¡La 'Fase Dos' comienza ahora mismo!", ha anunciado Trump. Posteriormente, y en alusión a uno de los puntos de la segunda fase del alto el fuego, Trump ha asegurado que, si Hamás no renuncia a las armas, "nosotros los desarmaremos".

En los últimos días, el mandatario estadounidense ha hecho gala de su confianza en implementar la totalidad del acuerdo y ha previsto "progresos enormes, tanto en Oriente Medio como en el resto del mundo". "Es el día en que todas las personas ven la luz después de trabajar arduamente", enfatizó Trump el lunes.

Pese a su optimismo, tanto los grupos mediadores (Egipto y Catar), como Hamás e Israel se han mostrado prudentes en celebrar los resultados del plan. Algo que no impidió que durante a su visita a Tel Aviv y Jerusalén, Trump fuera agasajado por el Gobierno israelí por su labor para alcanzar un alto el fuego.