Trump afirma que la segunda fase del plan para Gaza ya ha comenzado sin que haya concluido la primera
- El mandatario estadounidense ha afirmado que, si Hamás no renuncia a las armas, "nosotros los desarmaremos"
- DIRECTO: Sigue la última hora sobre el acuerdo de paz en la Franja de Gaza
En un breve mensaje en su red Truth Social, y sin dar detalles, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que la segunda fase del acuerdo sobre Gaza ya ha comenzado. Tan solo un día después de la firma del acuerdo que sella por escrito el alto el fuego en la Franja, el mandatario ha vuelto a reiterar sus palabras en Egipto, donde ya señaló que estaban trabajando en la siguiente fase de la tregua. Esta prevé implementar los mecanismos de reconstrucción del enclave palestino, así como asegurar la transición política y el desarme de Hamás.
"Los veinte rehenes han regresado y se sienten tan bien como cabría esperar. Se les ha quitado un gran peso de encima, pero el trabajo no ha terminado. ¡Los muertos no han regresado, como se prometió! ¡La 'Fase Dos' comienza ahora mismo!", ha anunciado Trump. Posteriormente, y en alusión a uno de los puntos de la segunda fase del alto el fuego, Trump ha asegurado que, si Hamás no renuncia a las armas, "nosotros los desarmaremos".
En los últimos días, el mandatario estadounidense ha hecho gala de su confianza en implementar la totalidad del acuerdo y ha previsto "progresos enormes, tanto en Oriente Medio como en el resto del mundo". "Es el día en que todas las personas ven la luz después de trabajar arduamente", enfatizó Trump el lunes.
Pese a su optimismo, tanto los grupos mediadores (Egipto y Catar), como Hamás e Israel se han mostrado prudentes en celebrar los resultados del plan. Algo que no impidió que durante a su visita a Tel Aviv y Jerusalén, Trump fuera agasajado por el Gobierno israelí por su labor para alcanzar un alto el fuego.
La primera fase del acuerdo, aún pendiente de resolverse
Las afirmaciones de Trump contrastan con una serie de eventos que ha tensado el pacto entre Israel y Hamás en las últimas horas, llegando a incumplirse varios de los puntos del mismo. El retraso en la devolución de los 24 rehenes fallecidos que siguen en manos de Hamás ha provocado la queja del Gobierno israelí, que ha anunciado en represalia la restricción de la entrada de ayuda humanitaria a Gaza por el cruce de Ráfah.
En esta línea, Israel ha informado a las Naciones Unidas que solo permitirá la entrada de 300 camiones de ayuda (la mitad del número acordado en el plan de Trump) a Gaza. No incluirá la entrada de combustible ni gas al enclave, salvo para necesidades específicas relacionadas con la infraestructura humanitaria.
Por su parte, una fuente de seguridad egipcia próxima a las negociaciones ha comunicado a la agencia EFE que Hamás ha transmitido a los mediadores del alto el fuego su compromiso de entregar los cuerpos de los rehenes israelíes que permanecen en la Franja.
Hasta el momento, Hamás ha devuelto los cadáveres de Guy Iluz, Bipin Joshi, Yossi Sharabi y Daniel Peretz. El acuerdo de alto el fuego diseñado por Trump contemplaba la entrega el lunes de todos los fallecidos. No obstante, Hamás ya apuntó que su recuperación sería complicada y que algunos están desaparecidos, por lo que, según recoge el propio acuerdo, se creará un equipo de trabajo internacional que ayudará a hacerlo.
Asimismo, el Ejército israelí ha acabado con la vida de seis personas en tres incidentes diferentes en la ciudad de Gaza y en Jan Yunis cuando se encontraban en zonas cercanas a la llamada "línea amarilla" de retirada de las tropas israelíes del alto el fuego acordado. Israel ha justificado los disparos alegando que se trataban de presuntos terroristas de Hamás.