Trump dice que "Miami será un refugio" para "escapar del régimen comunista" del nuevo alcalde de Nueva York

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha calificado a Miami como un "refugio" para quienes "escapen del régimen comunista" en Nueva York tras la elección de Zohran Mamdani como alcalde de la ciudad. Trump ha ido un paso más y ha acusado a los demócratas de querer convertir al país en Cuba o Venezuela.

"Ahora los demócratas son tan extremos, que Miami pronto se convertirá en refugio para quienes están huyendo del comunismo en Nueva York. Huyen, huyen. ¿Dónde vives? En Nueva York, pero estoy tratando de irme porque no quiero vivir en un régimen comunista", ha declarado el mandatario en el America Business Forum (ABF).

Trump ha reconocido que "Estados Unidos perdió un poquito de soberanía anoche en Nueva York" con la elección de Mamdani, que se identifica como demócrata socialista y que ha hecho historia al ser el primer musulmán y el más joven (34 años) en ser elegido alcalde de la mayor ciudad del país. Aun así, Trump ha asegurado que quiere que "Nueva York tenga éxito" y ha propuesto ofrecer ayuda estadounidense a Zohran Mamdani: "Lo ayudaremos, tal vez un poco".

Una "nueva era" en Nueva York Mientras, en Nueva York celebran la victoria de Zohram Mamdani. El nuevo alcalde ha asegurado que formará una administración "capaz" que, "impulsada por la integridad", esté "dispuesta a trabajar tan duro como los millones de neoyorquinos que consideran esta ciudad su hogar". "Los neoyorquinos merecen un Gobierno en el que puedan confiar", ha declarado Mamdani. El demócrata ha asegurado que, cuando asuma el cargo el 1 de enero de 2026, comenzará "una nueva era" para la ciudad, una era en la que "todos nos sentimos involucrados". Mamdania también ha tenido palabras para Trump y ha señalado que espera mantener conversaciones con él y dejarle claro que "si alguna vez hay algo de lo que hablar que pueda beneficiar a la gente de esta ciudad, estoy listo y dispuesto a hablar con cualquiera al respecto". A pocos kilómetros de Nueva York, cientos de personas han pedido el fin del Gobierno de Trump. Las calles de Washington, capital de Estados Unidos, han sido escenario de protestas donde los manifestantes, al grito de "que se largue Trump", han exigido el "fin del régimen fascista". 00.42 min El demócrata Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de Nueva York

Trump señala que "ha aprendido mucho" tras la derrota republicana Ante este varapalo, Trump ha reconocido que los republicanos han "aprendido mucho" de los resultados electorales del martes: "Anoche, como saben, no se esperaba una victoria. Fueron zonas muy demócratas, pero no creo que haya sido bueno para los republicanos. De hecho, no creo que haya sido bueno para nadie. Pero tuvimos una noche interesante y aprendimos mucho". El presidente estadounidense ha atribuido la contundente victoria demócrata en la ciudad de Nueva York y en los estados de Nueva Jersey y Virginia al cierre de Gobierno. La Administración federal lleva 36 días cerrada por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar un nuevo presupuesto, lo que convierte este cierre de Gobierno en el más prolongado de la historia de Estados Unidos. A las victorias de Mamdani y de los demócratas Abigail Spanberger en el estado de Virginia, y Mikie Sherrill en el de Nueva Jersey, se suma el arrollador respaldo a la propuesta demócrata para redistribuir el mapa electoral de California en busca de más escaños legislativos para el partido azul, una medida que busca contrarrestar iniciativas similares en estados dominados por republicanos, que quieren dar ventaja a su formación. Estados Unidos: ¿dónde está el Partido Demócrata?, ¿dónde está la oposición política al gobierno de Trump? Anna Bosch

Momento de reflexión en el seno republicano Estas victorias demócratas han tenido lugar a pesar de los insistentes llamados de Trump a no devolver el terreno que ganó a sus oponentes en las elecciones presidenciales y legislativas de hace un año, cuando fue de nuevo elegido presidente de Estados Unidos. El mandatario, que ya había reconocido la derrota republicana el día anterior al insistir en que su nombre no estaba en las papeletas, ha adelantado que analizaría con sus colegas lo que "representó la noche, qué deberían hacer al respecto y también sobre el cierre del Gobierno y su relación con lo sucedido". "Creo que si leen las encuestas, el cierre del Gobierno fue un factor negativo importante para los republicanos y dicen que el hecho de que yo no estuviera en la papeleta electoral fue el factor más determinante", ha reiterado Trump. El presidente estadounidense ha calificado a la oposición de "kamikazes" y ha afirmado que aunque "es totalmente su culpa", no cree que se les "esté culpando como merecen". "Este es oficialmente el cierre más largo en la historia de Estados Unidos. Los demócratas radicales en el Senado no han mostrado ningún interés en reabrir el Gobierno y no creo que actúen pronto", ha señalado sobre la paralización, que este miércoles cumple 36 días sin visos de acuerdo en el Senado. La mayoría republicana en la Cámara alta necesita al menos siete votos de la oposición para aprobar una propuesta que financiaría temporalmente el Gobierno en lo que continúan las negociaciones. Los demócratas, por su parte, ponen la extensión de los subsidios al programa sanitario 'Obamacare' como condición para ofrecer su respaldo a nuevos fondos que terminarían la paralización federal, que amenaza con causar severas interrupciones el tráfico aéreo por la falta de personal y agravar la falta de fondos para programas sociales clave. Votar en Estados Unidos: ¿qué requisitos exigen la ley federal y los estados? Javier Menasalvas, VerificaRTVE