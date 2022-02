Salva, Pascual y Javi son los nombres que dan vida a Chill Chicos, un grupo que se define a sí mismo como "chicos tranquilos que hacen música". Hace tres años, estos estudiantes de ingeniería tan solo eran compañeros del Chaminade, una de las residencias universitarias más famosas de Madrid. "Vivíamos al lado y teníamos las habitaciones muy cerca. Nos gustaba la música, nos hicimos amigos y así empezó el grupo, un poco de broma. Pero bueno, mira la broma en lo que se ha transformado", confiesa Salva al recordar el origen de la banda.

A finales de 2021 lanzaron Le Chill, un álbum lleno de colaboraciones con artistas como Natalia Lacunza o Hens. Un proyecto que los trasladó del cuarto de sus habitaciones hacia el mismo Wizink Center de Madrid, donde pudieron grabar dos piezas audiovisuales que acompañaron el lanzamiento de "Speakin Chicos" y "No Chill", sus dos primeros singles.

¿Cuál es el papel de cada uno dentro del grupo? ¿Cómo os organizáis en el estudio?

Javi: Pues Salva y yo nos dedicamos más a la parte de la música y de producción de las canciones. Pascual se encarga más de las letras -además de cantar-.

¿Cuáles son vuestros referentes?

Salva: Cuando empezamos nos influenciaba bastante toda la movida del hiphop, que estaba muy de moda hace 3 o 4 años.

Javi: Además, vamos a hacer una cosa muy importante para nosotros, que es tocar un temita en el Wizink. Estamos aquí preparándolo todo. Hemos venido con Playz a contar un poco la sensación, la energía y los nervios que tenemos.

Contadme lo del Wizink. ¿Qué fuisteis a hacer allí?

Javi: Creo que las sensaciones son sensaciones estándar porque al final estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Al final el Wizink es un paso más, pero viene siendo lo que nos toca coherentemente con lo que estamos haciendo. Así que bueno, tranquilos y con mucha mentalidad y preparados para lo que viene mañana. No se puede salir de fiesta, así que se madruga.

Pascual: Creo que podríamos ser buenos teloneros. Llevamos poco equipo, ¿sabes? En plan no llevamos ni batería ni nada. Desmontamos y montamos en 20 minutos. Somos buenos teloneros, fichadnos.

Pascual: Nos hace mucha ilusión. No hemos visto tantas gradas juntas en nuestra vida yo creo. Y sí, es increíble. Una oportunidad tremenda.

Javi : A ver, como decía antes Salva, nosotros empezamos a hacer música porque queríamos y sin pretensiones ninguna. Hemos llegado hasta aquí un poco por inercia, pero también por nuestro curro. No nos sentimos para nada juzgados y no estamos condicionados a nada que nos diga alguien de más de 20 y 25 años. Y menos tampoco, probablemente.

Javi : Pues de aquí a cinco o diez años yo espero seguir haciendo música. Pero sino, habrá que buscar algún plan B. Ahora mismo no lo tengo pensado, no sé vosotros.

"Ojalá hacer una colaboración con La Oreja de Van Googh"

Habéis colaborado con Hens, Natalia Lacunza… ¿con quién os gustaría marcaros una collab próximamente?

Pascual: A ver, yo tengo que decir que mi colaboración soñada es con Reik, pero como no es posible, también voy a decir que estuvo bastante bien colaborar con toda esa gente. Desde luego que no lo haría más, porque es un jaleo y son todos unos foyoneros.

Javi: Estamos muy agradecidos con todas las colaboraciones que hemos hecho. Soñadas si él dice Reik, yo diré Kanye. Aparte de eso, que ojalá seguir haciendo más colaboraciones con todos los artistas que nos molan, que es un honor.

Salva: Sí, la verdad es que hacer el proyecto anterior fue una experiencia muy guay, pero ojalá hacer una colaboración con La Oreja de Van Gogh, ojalá.

Salva: Después de hacer Le Chill, que como hemos dicho es un disco de colaboraciones de las que estamos súper orgullosos, ahora nuestra idea es centrarnos en nosotros mismos, apostar por nosotros como identidad de grupo -no tan dispersa en colaboraciones- y nada, como dar un golpe en la mesa y decir "estos son Chill Chicos". Y esperar a 2022, que se viene un disco nuevo.

Javi: También se viene una pequeña gira que sí queréis venir a vernos estaremos por ahí. Estad atentos.

¿Qué consejo le daríais a vuestro "yo" del futuro?

Pascual: Yo creo que no podemos estar más de acuerdo en que a mi "yo" del futuro le diga que tenga cuidado saliendo de fiesta. No podemos estar más de acuerdo yo creo. Mucho cuidado, Pascual. No salgas. Quédate en casa que estás a gusto. Ponte el Netflix, la mantita y fúmate un cigarrito. No salgas.

Javi: Yo diría lo mismo, se lo diría a Pascual además.

Salva: Ese es el tema, somos los tres diciéndoselo a él.