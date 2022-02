Llevan tiempo sorprendiéndonos con himnos como "Malibú con Piña", "Batmóvil" o "Joven para siempre", pero Funzo y Baby Loud se han propuesto seguir con su estilo y consagrarse como los representantes de la nueva ola del pop español con Inmortales, su nuevo álbum. Un disco debut que definen como "multipop" y que trae consigo una gira que ya ha colgado el cartel de sold out en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Santander. ¿Qué proyectos tienen a corto y medio plazo? ¿La pandemia cambió su forma de componer? ¿Cuál es el balance de su último año de carrera? Así nos lo contaron durante su encuentro en Playz.

Llegáis con Inmortales, vuestro primer álbum. ¿Cómo estáis recibiendo el feedback de la gente?

Funzo: Muy bien, la verdad. Sobre todo porque nos está haciendo recuperar un tipo de público que habíamos perdido ya.

Baby Loud: Hay mucha gente que está recordando una etapa anterior nuestra. Lo típico que la gente te dice de "haz música como antes". Así que mucha gente ha notado que es música como la de antes pero con la calidad de ahora.

Funzo: Y con todo lo que hemos aprendido. El recibir es lo que más me mola. Recibir mensajes de "no te escuchaba y he vuelto a hacerlo" es el mayor piropo que me pueden hacer.

¿Qué tiene de vosotros? ¿Por qué Inmortales? ¿Os sentís así?

Baby Loud: Literalmente es Inmortales porque es la canción del disco que más reproducciones ha tenido. Si la canción de "Me suda la polla" hubiera tenido 40 millones de reproducciones, el álbum se hubiera llamado así. Pero al final es un título que nos hubiera definido también. Si una canción se llama así es porque te sientes identificado con eso. Lo de "inmortales" mola mucho porque al final tiene como esa sensación de himno y de cantarlo todo al unísono con fuerza grupal. Mola que el título del disco sea ese, porque al final lo de inmortales es...

Funzo: Es sencillo, significativo y pegadizo.

Baby Loud: Significa como el sentirse invencible en un momento dado. No es sentirse inmortal como Drácula, sino esa sensación de "no me va a joder nadie hoy". Es decir, sacar la fuerza de donde no la hay. Además, pega un poco porque nuestro anterior disco se llama Joven para siempre. Sí que tiene un poco ese toque como de Drácula, porque de joven para siempre tiramos a inmortales. El siguiente que hagamos lo vamos a llamar "Voy a morir ya" o algo así (ríe).

"Creo que somos la voz de quien nos escucha" En Inmortales podemos escucharos con varios sonidos, pero… ¿cómo lo definiríais vosotros? Funzo: Yo lo asociaría al pop multicultural. Baby Loud: Sí, puede ser. Multipop. Funzo: Bueno, ¡multipop! Qué bueno, con ese nos quedamos. Hay que enviar notas de prensa así, diciendo que hacemos multipop (ríe). Lo dejamos así porque el pop tiene muchos tipos, de hecho también está en la electrónica, en el reguetón... Baby Loud: Bueno, a mi léxicamente no me gusta. Me gusta la definición, pero el nombre me recuerda a la revista Súper Pop. “Escribo los himnos de mi generación” es algo que cantabais en “Joven para siempre”. ¿Qué pensáis cuando os dicen que sois los representantes de nuestra generación? ¿Os añade presión? Funzo: No te voy a mentir, pero para mí esa etiqueta es un lastre. Le he estado dando vueltas y es un lastre que te obliga -aunque mi hermano ahora vaya a decir que no- a mantener un perfil concreto y a ser de una forma determinada. No me mola nada y creo que ni siquiera es cierto. Creo que somos la voz de quien nos escucha, no de una generación. Imagínate que tienes 19 años y no me has escuchado en tu vida, pero aun así te dicen que somos las voces de tu generación. Pensarías: "¿pero qué van a ser estos dos pringados la voz de nada?". La seremos para quienes nos escuchen, tengan la edad que tengan. Antes que había cuatro tribus urbanas, pues vale. Pero ahora cada uno puede escuchar cualquier tipo de música. Baby Loud: Realmente somos una de las voces de esta generación. ¡Pero solo una de ellas! Porque luego tienes una generación de la calle más MDLR. Y esa, por ejemplo, es la voz de otro tipo de chavales que quizás tienen otro tipo de vida, pero pueden tener la misma edad que la gente que nos escucha. Funzo: Si a mí ahora mismo me viene Jordi Évole y me dice "Morad es la voz de tu generación" le digo mira, no he escuchado a Morad en mi vida. Así que si me dicen que es la voz de mi generación me frustra. Así que con nosotros igual. Al final hay muchas voces y nosotros somos una de ellas. Baby Loud: Somos una de las teclas del piano de la generación. Un acorde, realmente. Son muchos los que se preguntan cómo os lleváis a la hora de trabajar juntos, porque hace nada también cumplisteis un año desde que llegasteis a Madrid y comenzasteis a convivir. ¿Qué balance hacéis de este periodo? Funzo: Nos odiábamos. Baby Loud: Nosotros ahora mismo hemos estado, si fuera un videojuego, con la barrera de odio gastado. Ahora solamente la hay de amor, ¿sabes? Que no se gasta nunca porque ya no nos peleamos nunca. Funzo: Y cuando hay una pelea, lo único que hacemos es hacer gestos y cosas surrealistas para gastar la frustración que tenemos. Nos reímos y se nos pasa. Pero yo es verdad que lo he odiado y él me ha odiado a mí.

"El mayor obstáculo siempre está en uno mismo" “Celebrar que estamos vivos aunque sea duro el camino” es uno de los versos de Inmortales. ¿Qué obstáculos habéis tenido que superar hasta llegar hasta aquí? Baby Loud: En todos los artistas creo que siempre el mayor obstáculo es uno mismo. Al final, yo muchas veces he estado en un momento donde la gente me felicitaba por un tema pero me sentía como una mierda de artista. Si a lo mejor tú has grabado un tema hace dos meses pero lo estás lanzando ahora, quizás llevas todo ese tiempo frustrado y donde no ha salido nada más desde entonces. Así que tienes que pensar que porque algo no haya salido no significa que hayas acabado con la habilidad de composición. Funzo: Yo creo que el mayor impedimento que he tenido, sobre todo yo, ha sido la falta de credibilidad por la edad. Tengo 19 años, pero cuando empecé tenía 17. Así que no soportaban que un chaval viniera a darle lecciones de vida. Es algo muy frustrante, por ejemplo me pasó con Melendi. Te habla como si fuera tu padre. Y es como tío, sabes más que yo, tienes más edad que yo, pero no me hables como si fuera tonto. Odio ese sentimiento, y de hecho, modestia a parte, soy una persona que reflexiona mucho y que no soporta que se le haya tratado como un bebé. A veces me ha tocado tener que lidiar con eso y aunque la haya cagado, al igual que alguien de 35, no creo que hayan sido propias de mi edad. Todo el mundo nos echa en cara la edad, pero al final es el ciclo de la vida. En EEUU no pasa eso, de hecho Justin Bieber colabora con The Kid Laroi, que tiene 18. ¿En qué momento vital estáis? ¿Hacia dónde os apetece guiar vuestra carrera? Funzo: ¿Lo decimos a la vez? Baby Loud: Electrónica. Funzo: Es el futuro y lo que más nos ha funcionado realmente. Electrónica, pero no significa que dejemos de hacer pop. De hecho todo va a seguir siendo pop, pero con el fondo un poco más electrónico. Es súper fácil y para todo el mundo. Baby Loud: Pero pasa incluso con "Inmortales". Es un tema más electrónico y se ha visto que a la gente le ha sorprendido porque tiene toques electrónicos. Si hubiera sido la misma letra pero con fondo de guitarras y tal... Es una buena canción, pero igual no lo hubiera petado tanto ni hubiera gustado lo que gusta. Si la letra y la melodía estuvieran bien pero la música no hubiera sorprendido, quizás no habría calado tanto. ¿Creéis que de no ser por la pandemia vuestras letras serían distintas? ¿O se habrían mantenido igual? Funzo: Yo creo que más que musicalmente ha sido personalmente. A mí la pandemia me ha hecho mejor y me permitió tener los pies en la tierra un poco más. Yo iba camino a convertirme en gilipollas, y creo que lo soy, pero un poco menos. En cierto modo me alegro de que haya pasado eso, porque yo no sabía lo que era la frustración o que algo me saliera mal hasta entonces. Era como vale, gira suspendida y no puedes ni salir a la calle. Fue una hostia de realidad, una hostia que me puso los pies en la tierra. Así que musicalmente creo que seguiríamos igual, pero personalmente sí, mucho. Baby Loud: Lo que mola es que no hay arrepentimiento. De hecho, nunca debe de haberlo ni pensar "buah, ojalá esto no hubiera pasado porque igual yo estaría en tal sitio". No, lo que mola es aceptar el pasado. Ha estado bien, se ha gozado lo que haya tocado y estamos bien ahora.