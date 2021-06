De grabar temas en su habitación a conseguir un Disco de Oro. Así son Funzo & Baby Loud (@funzo.y.babyloud), el dúo alicantino ha logrado hacerse un hueco en la compleja industria musical. Dos hermanos dispuestos a cambiar las reglas del juego.

Con su primer disco, "Joven para siempre", Funzo (@funz.o) & Baby Loud (@baby.loud) quieren demostrar que en España hay mucho más que reguetón. Su sueño es llenar decenas de estadios haciendo pop-rock mientras toman el sol. Hablamos con ellos para descubrir qué piensan sobre la actual escena nacional, lo que hay detrás de su éxito y sus metas por cumplir.

P.- ¿Por qué “Funzo”? ¿y por qué Baby Loud?

F.- Realmente nada. Son dos nombres vacíos. Siempre digo que me encantaría contar una historia de superación detrás, pero no.

BL.- Bueno, tú sí tienes una historieta (risas).

F.- Me abrí una cuenta de memes en relación al personaje de Mister Jagger en Twitter hace 8 años y la gente me empezó a llamar "Funzo" a partir de ahí. Luego en las batallas se quedó el nombre pero es una mierda. Su historia es peor.

BL.- Sí, mi nombre es casi por estética. Yo antes tenía, al principio, otro que era "Rvre". Antes de que saliera nada, yo me quería llamar así.

F.- Esto realmente iba a ser Funzo y Rvre.

"Nos íbamos a llamar Funzo & Rvre" BL.- Total, cuando estábamos subiendo el primer vídeo a YouTube lo vi ahí escrito y dije "tío, esto no puede ser, no me convence". Entonces, en ese momento, supe que quería dos nombres y por pura estética me puse "Baby Loud". Me gusta cómo suena. P.- Pensaba que ibas a decir que era un "bebé llorón". BL.- Sí (risas), es horrible. Un bebé ruidoso, tremendo. Tenía en mente otras opciones como "Wavy" y cosas así, tipo ondulación. Pero Baby Loud me llamó más la atención. P.- ¿Entonces "Negative Cloud" no es una "nube negativa"? F.- Técnicamente sí. Está el significado sentimental y el significado literario. El literario no lo voy a decir porque esto se cae. Pero el sentimental es la imagen de Funzo y Baby Loud. No es el nombre del grupo, es el nombre del colectivo. Quien quiera ser de Negative Cloud podéis. BL.- Es una escala más arriba. Engloba más cosas, más allá de la música, puede ser ropa o la gente que colabora con nosotros. Es un club privado. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de FUNZO & BABY LOUD (@funzo.y.babyloud)“ “ P.- Muchos no saben que sois hermanos. ¿Cómo os definiríais el uno al otro? BL.- Yo definiría a Adrián como un crack. Como un crack de la liga. Está la liga de los cracks y en esa liga él es el más crack. El número uno de los números uno. F.- Yo creo que Juan Carlos es una diva. Como Rosalía. Me siento como C. Tangana. Diva tres veces. P.- ¿Cuál es el primer recuerdo que tenéis juntos? BL.- Lo tengo claro, pero lo que pasa es que él no se acuerda. Era el día en el que nació, fui al hospital con mis padres y me acuerdo de estar montados en el coche para ir a casa por primera vez con él. Íbamos los dos detrás y me acuerdo que le dije a mi padre: "papá, pon Estopa". No me acuerdo qué canción, pero se me quedó grabado. Lo gracioso es que hace un año volví a escucharlos. F.- Yo soy una groupie de Estopa. A ver si mandan un mensaje, un WhatsApp o algo. Lo he dicho mil veces, parezco ya un acosador.

"Siempre he querido ser un perro" P.- ¿Qué queríais ser de pequeños y cómo llegáis a ser cantantes? BL.- De pequeño nunca he sabido qué quería hacer. Creo que diseñador, buceador o diseñador de montañas rusas. Hace 5 años quería ser ingeniero multimedia para programa, hace 3 quería ser diseñador gráfico y hace 2 pues me puse a cantar. Lo bueno es que, al final, he descubierto que lo que quería hacer era algo relacionado con el arte. Cuando empecé a estudiar diseño gráfico, sabía que ese era el mundo en el que quería moverme, el mundo del arte en general. F.- Yo he querido ser varias cosas. La primera es que siempre he querido ser perro. Mi padre se va a reír mucho de esto, pero siempre los he envidiado. Veo a un perro tomar el sol y digo "qué sencillo, qué perfección". BL.- Oye, pues uno puede llegar a ser muy perro. No a malas. Puedes estar tumbado en la hierba con la misma sencillez. F.- Luego quise ser psicólogo, siempre me ha atraído. Escucho muchos podcasts sobre psicología. "Entiende tu mente", en Spotify. Pero mi sueño principal ha sido ser rapero, creo que estoy decepcionando a mi yo del pasado. P.- ¿En qué momento exacto os dais cuenta de que podéis vivir de hacer música? F.- Cuando firmamos con Sony. También cuando nuestro manager nos dijo que íbamos a actuar en el Arenal Sound que, por cierto, pasó. BL.- Sí, en ese punto decidimos dejar de estudiar. Asimilamos que si uno está estudiando para buscarse la vida, pero si dejamos de estudiar que es la herramienta es porque estamos buscándonos la vida de otra forma. F.- Por eso yo creo que fue cuando nos firmó nuestro manager. P.- Acabáis de presentar vuestro primer EP “Joven para siempre”, ¿os da miedo haceros mayores? BL.- A mí me da risa hacerme mayor en verdad. Me da igual porque hay una adultez lineal que conforme cumples años vas creciendo físicamente, se deteriora el cuerpo, va avanzando, pero mentalmente varía. Es un proceso ondulado. Es muy relativo, depende de quién te esté viendo, para muchos serás inmaduro y luego estás con otra peña que piensa que eres todo lo contrario. F.- A mí siempre me ha dicho mi padre que yo soy un anciano en el cuerpo de un niño. Yo cuando tenía 8 años me iba de crucero con mis padres y me quedaba en el jacuzzi quieto. Así que con 18 no me impresiona. Además, tengo una complejidad léxica impecable y yo ya estoy acostumbrado a mi vejez. BL.- Nació viejo. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Rock Post Urbano (@funz.o)“ “ P.- ¿Cuál es la canción más especial del disco y por qué? F.- Yo creo que "Joven para siempre". BL.- Sí, yo pienso igual. Variamos bastante los sonidos y planteamos algo nuevo que no habíamos hecho antes. A lo mejor tira más hacia "Batmóvil" que tiene baterías y guitarras. ¡Es que hasta el disco tiene el nombre de este tema! F.- Es la canción con la que hemos empezado una nueva época en nuestra vida. Lo que queremos hacer a partir de ahora tira por ahí. Queremos empezar a hacer pop-rock, punk o incluso rock más duro. Siento que la música urbana está muriendo y eso espero que haga, que muera porque no lleva a ningún lado. No vas a llenar un estadio haciendo música urbana, pero sí lo vas a llenar haciendo pop-rock.

"Siento que la música urbana está muriendo, espero que se quede en un quinto plano" BL.- Pero ¿qué es música urbana? F.- Pues lo que una persona considere que es música urbana. BL.- Bad Bunny hace música urbana... F.- No, Bad Bunny no es música urbana. Bad Bunny es pop. No hablo de los sonidos musicales, de que sea trap o no. Ariana Grande puede hacer un tema con una percusión de trap y que no sea trap, es pop. Hablo del sentimiento de la calle, espero que desaparezca o que se quede en quinto plano y que vuelva a surgir el pop-rock, que vuelvan a surgir las bandas y esa movida que es la que llena estadios. Espero yo poder verlo. P.- No tenéis miedo de expresar vuestros sentimientos, por ejemplo Adrián en “Qué bonito fue”, dice “ojalá esta letra la escribiese otra gente". ¿Cómo surge esa canción? ¿Habéis sentido amor verdadero alguna vez? F.- Yo creía que no hasta que lo perdí. Siento que enamorado de verdad he estado una vez en mi vida, he sentido mucho por mucha gente pero enamorado solo una vez. Cuando lo dejé escribí esa canción. Es súper sencilla, pero súper directa. "Ojalá esta letra la escribiese otra gente porque tú dijiste que sería para siempre". BL.- Es de esas cosas sencillas que no sabes cómo no se te han ocurrido antes. Es una cosa tan fácil pero que llega tanto. Yo he estado enamorado una vez en mi vida y soy consciente ahora. No voy a decir en qué punto ha sido, pero más cerca de lo que creo. F.- Lo que no quieres es que ellas echen cuentas (risas). P.- Otro ejemplo, “En verano también se llora” no te importa reconocer que efectivamente los chicos también lloran. ¿Crees que las nuevas generaciones le da menos pudor decirlo? F.- No, no. Las redes sociales están creando un prototipo de hombre que, cada vez, está más alejado de cómo yo me siento. Te lo juro. La típica frase que parece un chiste de "hetero básico", creo que es verdad. El 80% de los hombres parecen más simios. Es mi punto de vista. BL.- Yo creo que si vas a los años 50, ahí la peña no se sentía apoyada y estaban como encarcelados. Siguiendo unos patrones estrictos que se aplicaban en la sociedad entera. Ahora esos patrones están mucho más divididos, hay mucha más segmentación. F.- No estoy muy de acuerdo, se ha diversificado pero no se ha evolucionado mucho. BL.- No hemos llegado a la cima, pero hemos llegado al árbol que teníamos ahí en frente. P.- También habláis de salud mental, depresión, ansiedad… ¿Estamos más concienciados los jóvenes sobre salud mental? F.- No. BL.- Sí, coño. Ahora sí. Muchísimo más. F.- Qué va, las redes sociales han creado un rebaño de adolescentes en el que me incluyo depresivos e inseguros. BL.- Yo hablo de reconocer y normalizar. La depresión está tan normalizada que ahora es como una moda. F.- Sí, eso es verdad. Antes ir al psicólogo era ir al loquero, eras el puto loco del pueblo, ahora no. Por una parte está más normalizado, pero es más masivo. Yo he ido al psicólogo y no me han mirado mal por ello, pero creo que antes era 1 de cada 10 personas depresivas y ahora son 7. BL.- Al final, es tan amplio el término que estás triste una temporada y uno mismo piensa que tiene depresión o lo usas para romantizarlo y todo eso. Te lo tiene que diagnosticar alguien, si tú no has ido a un especialista no deberías poder decirlo.

"He salido llorando del estudio de la frustración" P.- En general, ¿cuál es la canción de la que estéis más orgullosos de haber hecho? F.- Voy a decir de las que ya hayan salido porque no quiero crear tanto hype. De las tristes "Qué bonito fue" y de las alegres "Joven para siempre". Por lo que ha conllevado y por lo que trae. BL.- A mí me gustan muchas canciones, pero la que más lección me ha dado, parece una tontería porque ni siquiera es nuestra como tal, pero bueno participamos ahí, es la de "Batmóvil Remix". Me hizo sufrir un montón porque sabía que era buena, pero todo lo que hacía me parecía una ruina. Yo he salido llorando del estudio por la frustración de que no me saliera nada. Al intento 40, me salió una parte que creo que es muy buena. No porque sea mi mejor parte sino por la lección. A veces no es la primera la vencida, a veces es a la 40 cuando va. Lo de "no te rindas" lo veo muy comprimido en esta anécdota. P.- ¿Creéis que el nuevo pop le está quitando protagonismo al reguetón? F.- Espero que sí. El reguetón español es algo clónico. Desde mi punto de vista, el 99% está vacío, hay un 1% que mola. Son chavales de Móstoles creyendo que son de Puerto Rico, no quiero parecer hater, pero es mi opinión. Es algo inventado, una fachada de plástico. Espero que el pop-rock, que es una esencia de nuestro país como el flamenco, se lleve cada vez más. Tú te metes en el top 50 de música española y todo lo que hay es latino. Todo. Es una pena porque miras los Discos de Oro de los 90 y principios de los 00s todo lo que hay son artistas españoles que han marcado una época. Ningún artista de ahora está haciendo Discos de Oro con discos de aquí. Ni con pop-rock ni con nada. Por eso cuando Tangana sacó ese disco, dije "gracias, tío". BL.- Pero vamos, yo adoro la música latina. F.- Yo también, pero la de allí, no la escena que hay en España. BL.- Es curioso que las dos cosas puedan convivir porque, antiguamente, era tan opuesto que no se iban a quitar protagonismo porque no estaban en la misma escena. Realmente eran enemigos, los que escuchaban reguetón no podían escuchar rock.