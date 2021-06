Cada vez son más los que aseguran que el pop-rock se convertirá de nuevo en el género predominante de la escena, tanto nacional como internacional, en los próximos años. Lo cierto es que las nuevas generaciones están cada vez más alejadas del reguetón y de lo urbano. Hens (@hensss) es un claro ejemplo de ello.

El artista segoviano acaba de presentar su primer disco titulado "Hensito", que cuenta con colaboraciones con Recycled J o Walls, entre otros. Con motivo del estreno, charlamos con Hens sobre el recibimiento del público, la nueva ola de pop y sus planes para este 2021.

P.- Acabas de estrenar tu primer disco, ¿esperabas esta acogida?

R.- No. De hecho, yo no me había creado ninguna expectativa tangible con el disco, pero en mi subconsciente sí que tenía expectativas en cuanto a las cifras. Y, de verdad, no me esperaba estas cifras. Yo no sé si son buenas o malas cifras porque nunca he sacado un disco, pero me dicen que voy muy bien. Así que yo estoy muy satisfecho.

También flipé el sábado en el concierto de Madrid porque el disco llevaba solamente una semana fuera y me canté canciones del álbum que habían salido hace nada y la gente se las sabía de pe a pa. Más allá de las cifras, eso fue lo que más me hizo alucinar con la acogida del disco.

P.- ¿Qué tal fue ese regreso a los escenarios?

R.- Fue una pasada porque además fue mi primer concierto con la banda y no tiene nada que ver cantar con una base. De repente, tienes a 5 instrumentistas detrás, se percibe todo de otra forma, fue súper guay. Además, fue el primer concierto en Madrid con mi familia, todos mis primos, tíos, la familia de mi novia. Estaba todo el mundo ahí. Fue como una comunión.

P.- Últimamente se comenta mucho que artistas como J Balvin o Bad Bunny ya han llegado a lo más alto y la tendencia ahora es decrecer. ¿Está volviendo a estar de moda el pop-rock?

R.- Yo no sé si vuelve el pop-rock a nivel internacional, pero sí que por lo menos en España está volviendo mucho. Hay mucha peña como de la nueva ola que venimos del rap y hemos ido derivando hacia el pop-rock, pero hay gente que ya se ha saltado este paso directamente. Gente que está empezando con 16 o 17 años que hacen pop-rock aunque sea con una base de internet y todo el rollo. Sí creo que está volviendo a resurgir.

Al final una canción de pop rock tiene muchas cosas que contar, en el reguetón, que a mí me gusta mucho, la tendencia siempre es a contar lo mismo. Entonces creo que se está volviendo a querer saber algo más del artista y empatizar con una canción. Yo en verdad me alegro porque es lo que me gusta y lo que se me da bien. Si solamente se llevase el reguetón no tendría nada que hacer en la música (risas).

"Si solo se llevase el reguetón, no tendría nada que hacer" P.- El sonido del disco me recuerda mucho a Avril Lavigne, ¿cuáles son tus referencias? R.- Sí, aunque no ha habido una referencia fija. Yo, al final, siempre he escuchado mucha música, pero no he sido fanático de un grupo. Es una influencia que está en mi subconsciente, en lo que llevo escuchando desde pequeño en mi casa. En mi casa sonaba Hombres G, Los Secretos. De hecho, aún ahora mi madre se levanta y dice "Alexa, pon 'This is Hombres G'". Todos los días de su vida. Cuando era adolescente he crecido escuchando a Despistaos o El Canto del Loco, nunca he sido fan de uno en concreto pero al final es lo que siempre me ha gustado escuchar. Al final esas influencias están ahí, pero creo que al componerla muchas veces pasa que suena parecido a alguien. Antes del disco, también tenía influencias de los grandes de la música urbana que son Zetazen, Juancho, Recycled J y toda esta generación. P.- Tienes varias colaboraciones en el disco, pero una de las que más ha sorprendido precisamente es la de Recycled. R.- Sí, total. Nos conocimos a través de mi amigo Xavi (@equiseme) hace como año y medio y, vamos, yo soy súper fan suyo y se lo digo siempre. Siempre que estamos juntos, yo le digo "bro, yo soy tu fan", le llevo escuchando muchísimos años. En cuarentena yo le propuse hacernos un tema juntos y él me dijo que prefería hacerlo mano a mano, no de forma online. Yo en ese momento le tiré la caña y él me dijo que sí. Yo ya estaba súper feliz, me podría haber dicho que no perfectamente. Al cabo de 6 meses, me junté con Pablo Rouss y Delgao en el estudio y empezamos a componer "De nuevo". Unos días después, Pablo me dijo que había estado con Jorge en el estudio y le ha flipado la canción, te llamará. Y me llamó preguntándome si se podía sumar y fue de locos. Ha vuelto el Recy de hace 4 años, ha vuelto Cool.