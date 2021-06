Hay artistas que son sinónimo de sentimiento y pureza, y uno de ellos es Miranda. Con tan solo 22 años, el rapero madrileño ya se convierte en todo un ídolo para las nuevas generaciones. Su primer álbum oficial, Gigantes, lo confirma. Un disco que llega desde lo más profundo de su alma y con el que da un paso más allá para asentar lo que ya venía avisando con su música: ser una referencia de la nueva ola del hiphop en español.

Sin miedo a indagar en nuevos estilos y con un concepto brillante, Miranda presenta este nuevo álbum, Gigantes, como una radiografía clara de su faceta más íntima e inquietudes del artista. En sus propias palabras, "los gigantes representan todas esas cosas de la vida a las que nos tenemos que enfrentar y que a veces no podemos porque se hacen demasiado grandes". En definitiva, un disco que sana y que cura, y que sirve como arma contra esos gigantes en la cabeza de cualquiera que lo escucha.

Y es que el rapero no elige las cosas porque sí; el universo de Gigantes viene representado con un concepto visual que habla por sí solo. Al abrir el disco, hay una ilustración de Miranda rodeado de varios gigantes que lo atormentan. " Ansiedad , depresión , muerte , vicio y tiempo me rodean junto a otras sombras, que son el resto de gigantes, como el amor , por ejemplo. Y además son gigantes que en algún momento le llegan a cualquiera, entonces todos nos podemos sentir identificados", explica el artista señalándonos el diseño que ilustra el álbum.

Miranda, de la mano de The Music Republic Records, llega con este disco para dar, no solo un paso agigantado en su carrera, sino ofrecer la prueba de un sonido más maduro pero sin perder la esencia: "Este disco es el primero que hago y estoy muy contento. Nació en plena cuarentena , cuando me empecé a preguntar a mí mismo qué camino quería tomar como artista", dice el rapero, que con tan solo 21 años ya fideliza a miles de jóvenes en todo el mundo. "Me flipan las producciones que hemos logrado y los temas son increíbles, estoy muy orgulloso de haber indagado en nuevos estilos".

A su vez, " Cosa de ayer ", producida por el mítico y reconocido productor Acción Sánchez , al igual que "Gigantes", es la canción que lo cierra y también tiene una explicación: "Este tema habla de que las cosas han cambiado y que lo pasado se queda atrás , por eso es cosa de ayer, y era perfecto para cerrar el disco", concluye. Un ciclo de 11 canciones que incluye otros temas como " No estabas ", " Me ahogo " o " Un instante ", para escuchar, según el propio Miranda, de la manera que se quiera pero para disfrutarlo.

"Swan es un tío genial con muchas ganas de ayudar a las nuevas generaciones y el tema ha quedado muy fino", declara Miranda. Un tema que, además, supone un choque de estilos muy diferentes que da como resultado algo muy interesante en lo que a armonía y melodía se refiere. "A mí me huele al hit del verano", bromea el rapero sobre la colaboración, pues es imposible no bailar escuchando este tema.

"Tengo muchas ganas de cantar Gigantes en vivo"

Tal ha sido su dedicación a este primer álbum, que incluso el propio rapero admite que sus canciones favoritas de toda su carrera están en este álbum. "Me he notado un cambio súper grande con todo lo que he sacado anteriormente porque he fluido mucho más en la música sin miedo a hacer ningún estilo", explica. "Yo creo que si al final te quedas en lo de siempre, no avanzas ni en la música ni como persona, por eso es importante explorar nuevos estilos para ponerte a prueba y crecer artísticamente", reflexiona.

Le preguntamos a Miranda cuál es su tema favorito del disco: "Cada vez que me lo escucho cambio de idea, pero quizá el single de 'Gigantes' podría ser el que más me gusta porque me transmite muy buenas sensaciones. Y aunque esté en una órbita triste, esta canción me contagia muchas ganas de vivir el presente, que el futuro ya llegará", se sincera, pues no hay que olvidar que "el tiempo es otro de los gigantes al que tenemos que enfrentarnos".

Los fans también preguntaban como locos a través del chat de Twitch sobre los conciertos, pues sus seguidores se mueren por ver a Miranda representando Gigantes en vivo: "Seguramente a partir de este verano nos tengáis por ahí dando guerra en vuestras ciudades. Tengo muchas ganas de cantar Gigantes porque cuando empezó la cuarentena estaba haciendo una gira y se tuvo que paralizar por el tema de la pandemia", cuenta en la entrevista.

Pero Miranda, quien lleva a sus fans por bandera, les dedicó hasta un rapeo en vivo a modo de píldora cantando "Color" y el chat no pudo evitar llenarse de amor por parte de sus fieles. Tampoco falfó amor para "Frío Polar", otro adelanto del álbum que salió previamente y que indaga entre los sonidos electrónicos y el rap melódico, haciendo de la canción un himno en toda regla para llorar en la pista de baile.

Gigantes es hasta ahora la que supone la madurez musical y artística de Miranda, un álbum que marca el 2021 como un antes y un después en su carrera, pues en tiempos de huida, cuando las canciones están condenadas a ser algo pasajero, sacar un álbum es una valentía que dice mucho de un artista. Que esto venga además de un chaval de solo 22 años lo hace todavía más especial. Lo que está claro es que los fans se llevan con este disco a un fiel guerrero para toda la vida en la lucha contra los gigantes, una batalla con la que al menos no tendrán que lidiar solos, pues Miranda ya ha dejado un arma para la historia.