Nos recibe en la videollamada "desde Miami y trabajando mucho, pero muy feliz". Así nos lo contaba en la entrevista Tainy, el productor número uno de la música latina actual que está detrás de cualquier éxito internacional de reguetón o cualquier álbum pegao'. YHLQMDLG y El Último Tour Del Mundo de Bad Bunny, Afrodisíaco y Vice Versa de Rauw Alejandro, Emmanuel de Anuel AA o Timelezz de Jhay Cortez son algunos de ellos. Acostumbrado a trabajar con los nombres más grandes del género, más que en Miami, Tainy se encuentra en el Olimpo de los productores por excelencia, pues es innegable la "Edad de Oro" que vivimos en la música latina con ellos y el reconocimiento absoluto del rol del productor en la industria actual.

La sociedad ya es consciente que sin productor no existiría esa canción que hace bailar al que la escucha, y ser el creador de los éxitos más escuchados mundialmente de los últimos años no le basta. Su lista es infinita; Marcos Efraín, que así se llama realmente, está nominado ahora a los Latin Grammy 2021 en cuatro prestigiosas categorías: en Álbum del Año como productor de El Último Tour Del Mundo de Bad Bunny, el artista más escuchado en 2020; Canción del Año por "Agua" junto a J Balvin y una doble nominación en la categoría Mejor Canción Urbana, también por "Agua", y "Dákiti", uno de los hits más aclamados internacionalmente, junto a Bad Bunny y Jhay Cortez.

Entre los últimos logros de Tainy destacan " Button " junto a Maroon 5 y el artista puertorriqueño Anuel AA . También prestó su talento al nuevo éxito mundial de Bad Bunny, " Yonaguni ", que alcanzó el puesto #3 en Spotify Global y el #10 en el Billboard Hot 100 a los pocos días de su lanzamiento. Fue premiado como Productor del Año en los recién celebrados Latin Billboard , además de ganar en la categoría de Colaboración Crossover del Año por " Un Día (One Day) " junto a Dua Lipa, Bad Bunny y J Balvin en Premios Lo Nuestro 2021. Y, por si no fuera poco, fue nominado al Grammy en la categoría "Mejor Interpretación Pop por un Grupo o Dúo" por la misma.

"He trabajado con C Tangana y me encantaría trabajar con Sen Senra"

P- Presentas tu último tema "Lo siento BB", junto a Bad Bunny y Julieta Venegas. ¿Cómo surge esta unión? Ya estamos acostumbrados a verte trabajar con Bad Bunny, pero con Julieta Venegas no.

"Con Julieta nunca había trabajado. Surgió porque ahora estoy trabajando en mi primer disco y me gusta eso, sobre todo como productor y de aportar cuál es mi visión de la escena, cuál es el sonido que quiero aportar... esta vez, le mostré a Bad Bunny varias ideas. Una de ellas era esta, con un piano, y yo siempre he tenido ganas de trabajar con Julieta. Me quería dar la oportunidad de trabajar con personas nuevas y pensé: ¿cómo puedo ayudar a Julieta y contar con ella para algún proyecto? Así que le envié este piano e instantáneamente nos envió su parte y fue súper cool, a Benito le encantó y fue él quien dijo: esto tiene que ir al principio de la canción, no al final. Quedó una canción muy bonita. Se dio la oportunidad de hacer este junte y me ha encantado".

P- De la escena española, ¿hay alguien más con el que te gustaría trabajar?

"Sí, por supuesto. Siempre hay mucha gente. He trabajado ya con Pucho, C Tangana, y me encanta todo lo que él hace, su manera de ver las cosas, él como persona... de verdad que ha sido increíble. Con Rosalía también he trabajado y soy muy fan de ella, todo lo que hace de verdad que me influencia mucho. Quiero seguir trabajando con más personas, me encanta por ejemplo Sen Senra. Él me gusta mucho, me parece muy especial, lo descubrí por C Tangana y Julieta Venegas. Yo sé que hay muchos más talentos, las veces que he descubierto artistas en España siempre me han encantado. Cuando pueda ir allá a meterme en el estudio y a crear va a ser increíble".

P- ¿Has venido a España entonces más veces?

"Sí, varias veces. He ido a Madrid, Barcelona, Marbella... recién fui a grabar un vídeo a Mallorca con Shawn Mendes, el de "Summer of Love". Y después me tomé el viaje como un tiempo de vacaciones para poder tener un respiro. Me encanta España y la cultura, me encanta la gente y la vibra".