A finales de septiembre, J Balvin volvía a copar la conversación social. ¿El motivo? Las controvertidas -bajo su criterio- nominaciones a los premios Latin Gammy. El colombiano cuestionó a la Academia por "no tener en consideración a los artistas urbanos" en las categorías que forman parte de uno de los galardones más importantes de la industria. Residente fue uno de los múltiples artistas que "cantaron las cuarenta" al intérprete de "Rojo" y ahora, unas semanas más tarde, ha sido el propio Bad Bunny quien se ha posicionado en la viral polémica.

Durante una entrevista de radio en el programa Alofoke Radio Show de República Dominicana, el conejo malo recalcó la buena relación que mantiene con Balvin y René, pero aun así quiso mostrar su comprensión ante ambos puntos de vista: "Puedo entender un punto de Balvin en cuestión en que sí, quizás, se lucran de la popularidad del género del reguetón para hacer los rating y deben tener más en cuenta las producciones, las canciones que salen del reguetón. Pero al mismo tiempo entiendo a René y hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo con él".

"Yo pienso que debí recibir un poco más de nominaciones", continuaba explicando. "Por ejemplo, a Balvin le nominaron Agua. O sea, él fue el que estaba molesto y a él le nominaron Agua. Yo si fuera juez de los Grammy no nomino ese álbum ni a los Nickelodeon. Lo más cabrón del disco es la pista que hizo Tainy, pero no considero que sea un tema donde diga: 'diablos, eso se merece un Grammy'. "Hawai" es un tema de reguetón de Maluma que, a pesar de ser lo más pop que puede tener el reguetón, es una buena canción", confesaba.

Además, el intérprete de "Yo Perreo Sola" remarcó que su intención a la hora de hacer música no es recibir premios, aunque siempre agradece cada uno de los galardones que recibe: "Estoy agradecido con el premio que me dan en los Grammy, con el que me dan aquí, con el que me dan allá... Yo no hago música par el premio y si me los dan, pues bien. No voy a hacer un pleito... No sé, yo estoy tranquilo con lo mío", concluyó el artista.