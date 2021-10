El rapero puertorriqueño René Pérez Joglar, más conocido como Residente, le ha cantado las 40 a su compañero J Balvin. El artista está indignado por las palabras que recientemente Balvin ha vertido sobre los premios Latin Grammy. El colombiano cuestionó a la Academia por supuestamente no tener en consideración a los artistas urbanos en sus nominaciones y Residente se ha encargado de contraargumentarle con varias y poderosas razones. Pero él no ha sido el único.

"Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco esta aburrido. Les damos Rating pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)", escribió en Twitter J Balvin tras conocer la lista de nominados.

Acto seguido escribió otro tuit con el que animaba a todos sus compañeros a no ir a la ceremonia de entrega de los Grammy. "Los que tienen poder en el género NINGUNO DEBERÍA IR !! es decir todos porque somos un movimiento", publicó.

Después de estos polémicos tuits, René colgó un vídeo a sus redes sociales en el que arremetía con dureza contras las declaraciones de Balvin: "Pa' entender porqué estoy perdido José (J Balvin) si los Grammy no nos valoran ¿por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿de qué género estamos hablando? Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón; C Tangana, Rauw Alejandro, Nathy Peluso, Myke Towers, Yotuel Romero, Bad Bunny...", expresó con cierta ironía el puertorriqueño.

Por otra parte, se encargó de recordarle al colombiano que estaba feo no tener en cuenta a aquellos artistas reguetoneros que han sido nominados este año por primera vez, como Myke Towers. “¿Tú le vas a decir a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez nominado, que no vaya a los Grammy?”

Asimismo, aprovechó para lanzar su alegato a favor de la Academia por el homenaje que le harán a Rubén Blades en la gala de este año. “Para colmo este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana... Un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente”, en referencia a la música del intérprete y compositor panameño.

Sin duda, la parte más dura llega cuando René hace una comparación entre la música de J Balvin y la comida rápida. "Tu música es como un carrito de hot dog, a mucha gente le gusta, pero cuando esa gente quiere comer bien se va a un restaurante. Si quieres que te nominen tienes que dejar de hacer hot dog y abrir un restaurante."

Luego lo acusó de no escibrir sus propias canciones y de hablar de boicot solo cuando le interesa: "El año pasado cuando te nominaron 13 veces, pero ahí tú no pediste boicot, de seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”, expresó Residente. "El punto es, José, que si tú no tienes lapiz le tienes que bajar al 20", concluye.

Yotuel tampoco está de acuerdo con Balvin Pero no solo el artista puertorriqueño ha sido el que se ha atrevido a ponerlo en su sitio. Yotuel Romero, por su parte, también le ha dedicado unos minutos en sus redes sociales. El cantante cubano se dirigió directamente a él para decirle: "Señor J Balvin el género no empezó cuando usted llegó, YA EXISTÍA y ya estábamos fajados." "La categoría de rap y de hip hop la abrimos nosotros, la impulsamos nosotros. Artistas como Tego Calderón, artistas como V Coci, artistas que han cantado lo que pasa en la calle, lo que ocurre en el día a día de nuestros países... Merecen el respeto", argumentó. "¿Qué es para ti el artista urbano poderoso?, ¿Tener views? ¿Tener visitas? Se es un artista urbano poderoso cuando con una canción tú logras sacar un pueblo entero para las calles", le replicó Romero. Para Yotuel, el género urbano se creó para cambiar la mentalidad y la vida de las personas. Algo que para muchos J Balvin no ha hecho. El cantante cubano finalizó su discurso con un llamado a todos los artistas del género urbano a participar en estos premios que "van a hacer historia, esté Balbin o no esté Balbin. ¡Patria y Vida!"