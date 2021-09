Si durante las nominaciones a los Grammy Latinos de 2019 J Balvin ya saltó a la palestra por su reivindicativo mensaje de inconformidad respecto a la decisión de la organización, 2021 parece que no ha hecho cambiar de opinión al colombiano. El intérprete de "In Da Getto" no ha dudado en acudir a sus redes sociales y compartir de forma sincera lo que piensa respecto a la 22ª edición de estos premios.

“Los Grammys no nos valoran , pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco esta aburrido . Les damos Rating pero no nos dan el respeto ✊(Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido ) JOSE“ — J BALVIN (@JBALVIN) September 28, 2021

"Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan", comenzaba explicando en su perfil de Twitter. "Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos Rating pero no nos dan el respeto. Pd: Estoy nominado, para que no vengan a decir que estoy dolido", finalizaba en su tuit. Una clara llamada de atención para unos fans que quizás no conocen la forma de nominar de la Academia y con la que sigue mostrando su evidente descontento: "Los que tienen poder en el género ninguno debería ir. Es decir todos, porque somos un movimiento", añadía.

“Los que tienen poder en el género NINGUNO DEBERÍA IR !! es decir todos porque somos un movimiento .“ — J BALVIN (@JBALVIN) September 28, 2021