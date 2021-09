Esta historia parece de película, pero no lo es. Si su nombre no te suena de nada, te adelantamos que él es uno de los empresarios musicales con más influencia dentro de la música latina actual. Junto al famoso productor musical Tiny, Borrero fundó hace apenas dos años una compañía llamada NEON 16, que se encarga de buscar e impulsar talentos dentro de la comunidad latina.

La revista Fast Company los acaba de nombrar la compañía musical más innovadora del año en Latinoamérica. La mente detrás de la incubadora de talentos, Lex Borrero, reconoce que ahora están en un momento muy dulce de su carrera, pero que no todo ha sido un camino de rosas. Antes de ser el empresario de éxito que es hoy, Borrero tuvo que dormir durante un año en las calles de Nueva York.

Él mismo aclara, durante una entrevista para CNN en español, que lo suyo con la música es puramente accidental, pues siempre quiso dedicarse a la arquitectura. "Pero la vida movió algunas cosas y llegué al negocio de la música", cuenta.

¿Quién es Lex Borrero?

Después de graduarse en el instituto, se fue a Miami a probar suerte dentro de la industria musical. Luego le llegó la oportunidad de ir a Nueva York para entrar en una competición dentro de una conferencia de música. Llegó y le preguntó a la organizadora dónde estaba la lista de los productores que iban a competir y se dió cuenta de que su nombre no estaba entre ellos. Le suplicó que le dejase competir porque venía de muy lejos, pero ella se negó y le amenazó incluso con echarle de la conferencia.

Se quedó observando la conferencia como público, hasta que sonó un nombre y nadie subió al escenario. Entonces Lex aprovechó la oportunidad para colarse y competir. Finalmente ganó la competición y eso le llevó a trabajar con una persona muy importante dentro de la industria. A esta persona le rogó una oportunidad. Se la dió, pero con la condición de que se trasladara a Nueva York. Él terminó haciéndolo, pero descubrió lo cara e inhóspita que era la ciudad cuando se le acabó el poco dinero que tenía ahorrado.

"En ese proceso se me acabó el dinero y terminé durmiendo en las calles de Nueva York, levantándome orinado, me levantaba con la camisa toda mojada. Me tenía que bañar en en baños regulares, no duchas, sino baños, con un vaso y echarme al agua. Después de un año de pasarla dura, de dormir en sótanos, en toda clase de cosas, en iglesias, la semana que decidí regresar a Miami, esa semana se me abrió una oportunidad de poder vender mi primera producción y tener mi primer trabajo en la industria de la música", relata Lex con detalle.

Unos cuantos años después, por casualidad, conoció en el ascensor del edificio donde vivía a Tiny. Eran vecinos y comenzaron una buena y duradera amistad. "Él soñaba con ir a Tokio y nos fuimos juntos. Allí yo le dije: 'Si de verdad queremos hacer algo, hay que hacerlo ahora. Vamos a calentarlo.' Así fue cómo decidimos sacar NEON 16 y comprar el estudio que teníamos." De ahí salió el éxito "Telepatia" de Kali Uchis.

El empresario subraya que cuando entró en la industria de la música latina vió muchas cosas que no le gustaban "como humano, no solo como productor", aclara. Veía lo mal que se trataba a los productores dentro del negocio y "quise usar a Tiny y a NEON como ejemplo de lo que se puede llegar a hacer cuando trabajas bien duro, con una visión bien clara e integridad en lo que haces." Así es cómo fueron marcando su camino; dando ejemplo de que se puede hacer negocios y tratar a todo el mundo bien.

A pesar de que su labor principal es la de empresario, está muy convencido de que lo que ellos hacen es arte. A la vez dice que para agarrar bien las oportunidades y decidir en consecuencia, hay que tener objetivos y la visión siempre muy clara. "Con Tiny hicimos una nota con 14 sueños y ya hemos cumplido 13 de los 14", subraya.

Su trabajo es encontrar talento e impulsar la carrera de jóvenes que hasta el momento nadie les ha dado una oportunidad. Y no les está funcionando nada mal. Están pegando muy fuerte dentro de la industria porque arriesgan y no temen meterse en proyectos como el que de repente les ofreció Paramount. La multinacional buscaba alguien que hiciese la banda sonora en español de la última película de Bob Esponja y ellos aceptaron sin dudarlo. De ahí salió "Agua" de J. Balvin, el exitoso soundtrack de Bob Esponja.

"Poder tener una canción como Agua en un verano tan apagado (por el covid-19... fue) una canción que le trajo felicidad a los niños. A todas las familias. Yo salía a veces a comprar algo en el mercado y veía a la gente con Agua en el carro y dije es eso, esas son las cosas que a mí me hace muy feliz", describe Borrero.