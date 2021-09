Estamos acostumbrados a ver cómo Ibai recibe en su casa, bien sea de manera real o vía stream, a artistas de reconocido prestigio y de todas las disciplinas. Gerard Piqué y Tini Stoessel fueron los últimos en hacerlo, pero el vasco sorprendió con el anunció de su último Charlando Tranquilamente: J Balvin. El colombiano fue invitado a su canal de Twitch para hablar sobre JOSÉ, su nuevo álbum, pero también para desvelar cómo era antes de que alcanzase la fama mundial y se convirtiera en todo un icono en la industria.

"Estoy bien, aprendiendo a ser mejor persona todos los días y agradecido y contento", arrancaba Balvin. "Ya pasó el estrés de cuál iba a ser la situación del álbum. Han sido semanas de mucho trabajo y soy de los pocos artistas que trabajan y hacen entrevistas después. Muchas personas dicen que al llegar a cierto nivel no tienen conexión con el público y la gente. Aunque es algo tedioso, pasa lo mismo con otro arte. Pero muy contento con el apoyo a JOSÉ".

Su álbum vino de la mano de un potente discurso que no pasó desapercibido ante los millones de usuarios que siguen día a día los proyectos del intérprete: cuídate, sé tú mismo y no te dejes llevar por las apariencias y el ego que proporciona la fama. "Mi casa es mi templo. Busco un lugar donde me sienta poderoso y que se conecte con mi ser. Nuestros hogares siempre son un templo, y más cuando pasó lo de la cuarentena. No tengo tampoco lugares grandes, pero si sientes que te conecta con lo que tú eres, vas a estar bien ahí", explicaba.

"A veces aprendemos con consejos y otras, con dolor"

Ibai también se interesó por algo que siempre trae de qué hablar: ¿cómo gestiona un artista de tal renombre tantísima fama en ambos hemisgerios?: "No fue un golpe de suerte. Llevo como artista establecido como unos siete u ocho años, pero empecé a los 15", confesaba. "Llevo desde entonces luchando por salir adelante. Primero fue reconocido entre mis amigos, luego en el barrio, después en mi ciudad, luego en el país, después en otro, más adelante en otro continente… No es fácil manejarlo porque es todo muy nuevo y te asombras. Ha sido un proceso donde no me creo la película. Ayer hablaba con Ed Sheeran y hablamos de esto precisamente. Me dijo: “Recuerdo que en tu primera canción llevabas una gorra y estabas en un teatro rojo”. Me sorprendí porque sabía de mis comienzos, él era fan. Hemos roto todos los esquemas que antes era imposible. Son cosas tan bonitas que no habían pasado antes en la cultura latina... es muy especial", añadía.

Aún así, J Balvin no dudó en afirmar que hubo momentos donde la fama se le subió a la cabeza: "Eso ocurrió, pero no salió de mi círculo cerrado. Mis amigos me decían “no seas estúpido”. Y eso es lo que más me sirvió, porque tengo amigos de verdad a los que no les importa J Balvin, solo José. El ego empieza a tomar control y es cuando tienes que parar. Fácil no es, pero imposible tampoco. Momentos por ejemplo como la pandemia o cuando me dio el COVID, que casi me mata, me hicieron más humilde y reconocí que era frágil y que no estaba exento de nada. Todo eso te enseña muchísimo. A veces aprendemos con consejos y otras con dolor".

"Estoy vacunado, pero tengo un pánico al COVID increíble. Es el momento más complicado de salud que he tenido en mi vida, así que me marcó mucho. Sabemos que nos vamos a morir, no podemos escapar de ello. Pero no es lo mismo nombrar al diablo que verlo venir. La incertidumbre es horrible y cuando empiezas a sentir todos los síntomas… crees que te vas a ir. El COVID también es un juego mental, porque si te dejas ganar, te atropella", indicaba visiblemente emocionado.