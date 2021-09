Ibai y Piqué desvelan su nuevo reto empresarial de 2021

Que Ibai Llanos y Gerard Piqué se han convertido en un auténtico equipo no es ninguna novedad. Desde que ambos entablasen amistad tras su "Charlando tranquilamente" en el canal de Twitch del vasco, ninguno de los dos ha perdido la oportunidad de seguir indagando el potencial de cada uno para llevar a cabo proyectos que, de otra manera, quizás no habrían podido salir adelante. Primero fue la retransmisión del partido debut de Leo Messi en el PSG a través de su canal, pero ahora le ha llegado el turno al siguiente reto empresarial: el streamer y el capitán del FC Barcelona han anunciado que juntos han comprado uno de los equipos de los EA Sports de la próxima temporada.

"Estamos muy felices de poder anunciaros que somos uno de los equipos de la Liga de Videojuegos Profesional, de la LVP. Somos uno de los 10 equipos que va a conformar la liga porque hemos comprado la plaza de uno de los equipos que había ascendido. Nos habían dicho que se vendía y hemos dicho bueno, es una buena oportunidad", comenzaba explicando Ibai en el vídeo con el comunicado. "Nos tiramos a la piscina. La verdad es que muy bien", continuaba relatando Piqué. "Por cierto, hubo un jugador de selección nacional del que no voy a decir el nombre que también estaba interesado. Ayer justo me escribió desesperado e indignado porque se lo habíamos quitado", confesaba entre risas.

Ibai: "Guardo mucho cariño y muchos compañeros en la empresa"

Ante la previsible sorpresa de sus seguidores, Ibai quiso seguir detallando todo lo que está por venir gracias a la última adquisición realizada con el futbolista: "Hubo varios equipos interesados y como sabéis, uno de mis grandes sueños desde hace años era tener un equipo de EA Sports. Es donde empecé a narrar, donde empezó toda mi carrera. Y siempre he querido que todo este camino que he hecho sea para acabar de nuevo por aquí. Estoy muy feliz y nosotros venimos a aprender de la gente, a mejorar y que los que llevan tantos años nos enseñen un poco".

Por su parte, Piqué sigue demostrando su evidente interés por el mundo del stream y los videojuegos alegando que el que más va a aprender de este proyecto va a ser él. "Esto es un viaje en el cual vamos a crear un club que vamos a anunciar en un futuro todo lo que traerá. Creo que podemos dejar a la gente escoger algo, como el nombre. Así ya nos siguen de inicio y se sienten parte del equipo".

"Para mí, aparte de que guardo mucho cariño y muchos amigos en la empresa, es la mejor liga regional de Europa. Tanto por realización, producción, comentaristas Y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. A ver, tú eres del Barça y estás acostumbrado a ganar. Además se ha filtrado lo que ha costado la plaza y tal, y hemos hecho un esfuerzo. Porque a ti te han quitado casi la mitad del sueldo, pero bueno, nos ha llegado de algún ahorrillo que había por ahí. Que nadie se espere que compremos nada más, porque no hay nada más", añadía Ibai entre risas.

"Con mucho respeto a todo el mundo vamos a intentar darlo todo. Nosotros no jugamos a no perder, jugamos a ganar. A partir de ahí, a aprender muchísimo. El objetivo del primer año no es ganarlo todo, pero vamos a intentarlo", indicaba Piqué. Además, afirmaba que llevaban varias semanas detrás de un proyecto que, previsiblemente, podremos conocer en profundidad antes de que llegue diciembre. "El tema de los jugadores, logos etc, lo anunciaremos dentro de unos meses", anunciaba el vasco. "La competición empieza en enero, por lo tanto creemos que para noviembre y diciembre ya podremos presentar todo. Si cualquier marca quiere colaborar, que le hable a Gerard Piqué. Lo negociáis con él y ya está. Estamos muy ilusionados, os lo digo en serio. Queremos mejorar y espero que le caigamos bien al resto. Espero que os guste esta noticia. En las próximas semanas os anunciaremos todo: plantilla, nombre, roosters, en fin, toda la gente que está en el staff. Un abrazo a todos", concluía.