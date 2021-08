Está considerado como uno de los mejores comunicadores de la generación Z, así que pocos son los que se imaginan a Ibai Llanos haciendo frente a los nervios durante uno de sus múltiples directos. Pero nada más lejos de la realidad. Después de entrevistar a artistas de múltiples disciplinas como Gerard Piqué, Rauw Alejandro, Ed Sheeran, Andrés Iniesta o Josep Pedrerol, ahora el streamer se ha enfrentado a un encuentro que parece que le ha impactado más que los anteriores: Ronaldinho. La estrella de fútbol brasileña fue el último en pasarse por su canal e Ibai, lejos de aparentar tranquilidad tras la entrevista, confesó emocionado lo que estaba suponiendo a nivel personal llevar a cabo este tipo de charlas.

"No sé muy bien qué decir, no sé cómo hablo, tengo la boca seca, no sé lo que he dicho, no sé lo que he pronunciado, no estaba preparado para esto", comenzaba explicando visiblemente emocionado. "No entiendo qué hacía Ronaldinho en mi canal de Twitch. [...] No entiendo lo que acaba de pasar porque era literalmente hablar con tu padre, pero con tu padre cuando está enfadado un día. No sé qué decir, os juro que lo he pasado hasta mal de lo nervioso que estaba. Disculpadme, de verdad. A muchos os pasaría si tuvierais que hablar con él en directo durante media hora, me ha dejado gilipollas".

"Cuando venía para el directo no estaba preparado para esta charla", continuaba compartiendo con los usuarios. Y es que tal y como detalló a continuación, la entrevista que más le ha impactado hasta el momento fue gracias al también futbolista Marcos Llorente: "Esto surgió de manera rocambolesca. Me habló -Marcos Llorente- y me dijo que la gente de Ronaldinho quería charlar un rato conmigo y que querían conocer un poco los nuevos mundos de Twitch y demás. Sacaron media hora y yo evidentemente estoy encantado. Desde aquí le quiero dar las gracias a Marcos porque fue quien me puso en contacto con él. Ronaldinho se animó. He cortado porque sé que está ocupado y me estaba sintiendo hasta mal de quitarle tiempo. Me ha impactado mucho y espero que os haya gustado. Él evidentemente estaba tranquilo mientras yo estaba cagándome encima. Pensad que yo empecé casteando videojuegos y partidas de eSports, y siete años después está Ronaldinho en mi canal de Twitch. Os quería dar las gracias a todos. Os hablo hasta emocionados, no sé lo que acaba de pasar", concluía tras el encuentro.

“Oye qué es esta promo que ha subido Ronaldinho a su Instagram JAJSKSSK pic.twitter.com/M6Vd0t1na3“ — Ibai (@IbaiLlanos) August 1, 2021

Ronaldinho, sobre Simone Biles: "Es algo que le puede pasar a cualquiera" Aunque Simone Biles ha confirmado que jugará la final de barra de equilibrio en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, su retirada a causa de su salud mental fue ampliamente sonada en ambos hemisferios. Como no podía ser de otra manera, Ibai aprovechó el hecho de estar frente a un exdeportista de élite para preguntarle sobre la presión que pueden llegar a sufrir cuando se está en lo más alto de la carrera: "Si ha pasado con ella es algo que le puede pasar a cualquiera. Yo puedo hablar por mí porque he tenido suerte y lo he vivido todo con mucha tranquilidad. En el fútbol cada semana es una cosa diferente y tienes que estar bien porque cada 3 o 4 días te toca volver a jugar y no te da tiempo a estar contento o triste porque en pocos días te cambia la vida". Además, el que fuera jugador del FC Barcelona también confirmó que sigue muy de cerca los triunfos de los deportistas brasileños que están participando en los JJOO: "He vivido esto y sé la importancia que tiene la vida de un deportista. Por eso me gusta ver lo que hacen los brasileños. Es algo que me emociona y que me gusta mucho". De hecho, hizo balance de su carrera como futbolista y confesó abiertamente el cambio que sufrió tras retirarse: "Cuando uno deja el fútbol pasa a ser de otra forma. Se disfruta mucho más porque deja de ser tan competitivo. Es otra mentalidad absoluta". "Siempre que he estado con un balón he sido feliz porque es parte de mi vida", continuaba relatando. "He tenido mucha suerte en todos los clubes por los que he pasado. Yo nunca fui de estar mirando mucho el fútbol, siempre me gustó jugar. Aunque sí que miro los mejores momentos de la jornada o los goles, pero nada más. La parte complicada es que es el sueño de muchos y muy pocos consiguen alcanzarlo. Así que hay mucha gente para un espacio muy difícil. Que disfruten, que aprendan y que al final el deporte es salud y cosas buenas".