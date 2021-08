Simone Biles ha resurgido de sus propias cenizas como un ave fénix. La gimnasta estadounidense regresa a la competición este martes para ponerse a prueba en la final de barra de equilibrio. La cuatro veces campeona olímpica se retiró de la final por equipos y de las finales individuales de suelo, salto y barras. Era la única y última oportunidad para volver a verla en estos Juegos Olímpicos.

“We are so excited to confirm that you will see two U.S. athletes in the balance beam final tomorrow - Suni Lee AND Simone Biles!! Can’t wait to watch you both!“