Tokio 2020

La gimnasta Simone Biles ha renunciado este domingo a participar en la final inidividual de suelo. La estadounidense continúa pendiente de su salud tras la crisis de estrés que le sacó de la competición durante la semana clave sin participar tampoco en salto y barras. Sin embargo, Biles aún no se ha retirado de la final de barra fija.

“Simone has withdrawn from the event final for floor and will make a decision on beam later this week. Either way, we’re all behind you, Simone.“