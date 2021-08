Los últimos días de Ibai Llanos han sido una auténtica locura. Desde que contara abiertamente que fue "víctima" del Kun Agüero y que había terminado sin saberlo en casa del mismísimo Leo Messi, el vasco también ha tenido la oportunidad de contar con el primer testimonio del argentino tras ser presentado en el PSG. Un acontecimiento que albergó multitud de reacciones, entre las que se encontraba la del periodista Juanma Castaño. Ahora que han pasado unos días y se puede valorar todo desde otra perspectiva, ha sido el propio Gerard Piqué quien ha querido formar parte del último stream de Ibai para hacer balance de todo lo que aconteció desde la marcha de su excompañero del FC Barcelona.

"Vi muy protegido Messi, ¿eh?", comenzaba explicando Llanos. "Notaba que había mucha gente que quería trabajar de más, como protegiéndole demasiado. Y eso le molesta un poco. Es mi opinión, no lo he hablado con él, ¿pero entiendes esa sensación?", preguntaba a Piqué. El jugador, lejos de mostrarse al margen, dejó patente cómo vio el encuentro entre ambos y en qué bando se posiciona en la ya considerada "guerra" entre streamers y periodistas: "A lo mejor el club quería protegerlo mucho porque era el primer día. Al final a ti te vi muy bien y que tenía confianza. Cuando tiene feeling con alguien se le nota al instante, y contigo se ve que tiene conexión".

"El otro día me hubiera apuntado a la llamada con Juanma", continuaba el futbolista. "Te vi bien, manejaste muy bien la situación. Siro estuvo en plan juez y tú bien, porque estuviste abierto a escuchar, pero también mostrando tu opinión. Cuando llega algo que atropella con todo, a la gente le cuesta encontrar su espacio, ¿no? Cada uno al final necesita un espacio donde sentirse cómodo. Imagínate que eres un periodista y que dominas toda la comunicación, pero de repente aterriza Twitch con todo lo que conlleva. Al final ellos se tienen que adaptar, pero creo que ambos mundos pueden convivir. Lo único es que llevará un tiempo, pero poco a poco va a haber mucho movimiento y seguro que la prensa escrita y la radio seguirán funcionando. La gente también necesita ser informada desde un prisma más crítico y buscando la noticia. Lo que simplemente quieres tú, por ejemplo, es que la gente nos conozca desde un punto muy distinto a lo que haría el periodista en sí. Y considero que es muy necesario tu rol, porque es un prisma completamente diferente".

Con estas palabras, el jugador hacía referencia con humor a la última acción que ha tenido que llevar a cabo por ser uno de los capitanes del FC Barcelona. Y es que tal y como anunció el club hace unos días, LaLiga inscribió a Memphis Depay, Eric García y Rey Manaj "gracias al acuerdo alcanzado con Gerard Piqué para que el segundo capitán barcelonista se rebaje significativamente el sueldo ". Así lo informaba el conjunto blaugrana y de esta manera ofrecía su punto de vista el propio futbolista: "El club al terminar la temporada nos informa de que no puede seguir con estas cifras y que tenemos que ayudar nosotros. Y cuando digo nosotros me refiero a todos a los que nos contactan, que somos los capitanes. Fueron pasando los días, nos alineamos un poco en función de los intereses de todos y el problema es que se fueron acabando los días y se tenían que inscribir . Fue entonces cuando se decidió que yo fuera el indicado, así que lo hicimos y todo salió bien. Al final creo que tenemos que ser agradecidos, porque muchas veces los jugadores pensamos solo en nosotros mismos. Pero el Barça nos hace grandes a todos", concluía.

Entre algún que otro malentendido a la hora de configurar el audio de Piqué, Ibai lanzó el primer dardo a su compañero de directo diciéndole que se gastase el dinero en comprarse un nuevo ordenador. Sin embargo, el momento más viral del encuentro ocurrió cuando el vasco se sorprendía al observar la cantidad de suscriptores que estaba ganando Gerard en cuestión de minutos. "¡ La de primes que te están cayendo ! Oye, chicos, estáis dando dinero a un millonario, que lo sepáis. O sea hacedlo, pero para que la gente lo sepa. Sin más", comentaba entre risas. ¿La respuesta del futbolista? Directa, clara y sin titubeos: "Estoy jugando por cuatro duros ahora, ¿eh? No me jodas".

Como no podía ser de otra manera, Ibai no perdió la oportunidad de recoger en primera mano el testimonio de quien fue uno de los principales apoyos de Leo Messi en el equipo. "Messi fue un golpe que no se esperaba. Es un poco como el Barça, nos ha hecho mejores a todos . Lo conozco desde los 13 años y hay que aceptarlo, porque es la realidad. Hay que intentar que todos demos un paso hacia delante para poder seguir siendo competitivos. Desearle la mejor de las suertes y veremos este año qué podemos hacer tanto en LaLiga como en la Champions".

"No hago las cosas por dinero, sino por pasármelo bien"

Ibai continuó con el buen rollo instaurado entre ellos para hacer gala de su ya confesado madridismo: "Mira que eres del Barça y te habrá insultado veces, pero cuando te conocí me moló que vi que no priorizabas el dinero. Es decir, te gustan las locuras y pasártelo bien. Me gusta que vayas con esa predisposición, como tu idea de viajar al espacio".

Entre broma y broma, Piqué asentía al confesar que se trataba de una filosofía de vida: "He tenido la gran suerte de que al jugar en este club he ganado bastante. No hago las cosas por dinero, sino por pasármelo bien. Obviamente a nadie le gusta perder dinero, pero la mentalidad no es ganar, uno, cinco, diez o 20, sino hacer las cosas bien y que sea un pelotazo. Pensar en grande, controlar bien la inversión y a partir de ahí, lo que salga. Yo sinceramente, creo que la gente está viendo solo la punta del iceberg".

Uno de los mayores bombazos que dio durante su charla con Ibai fue, precisamente, la cantidad de proyectos que tienen en mente y que podremos ver en los próximos meses: "Creo que esto es una relación que va a perdurar en el tiempo", indicaba el catalán. "Vamos a hacer muchísimas cosas, tenemos ahí varios proyectos para empezar y solo es cuestión de tiempo. Esto no es el futuro, es el presente. Para mí, todo esto de Twitch es un poco complicado de entender, pero le he dedicado varias horas. Empecé a verte jugar con el Among Us y me encantaría probarlo un día, porque no he jugado en mi vida. Hace cinco o seis años hice lo de Periscope. El problema es que era muy agotador. Lo dejé de hacer y con esto de Twitch es parecido, pero más preparado. Podemos hacer algo después de cada partido, ¿te parece? Voy a salir tanto con victoria como con derrota. Los jugadores tendemos a que el resultado sea demasiado importante. La derrota nos duele más que a cualquier aficionado, así que salir a hablar no tiene nada de malo. La actitud será distinta, pero se tiene que hacer de la misma manera para darle naturalidad. Tienes que saber lidiar con ambas".