Ibai Llanos lo ha vuelto a hacer. Después de las entrevistas en su canal de Twitch a Gerard Piqué, Kun Agüero, Sergio Ramos, Paulo Dybala o Ronaldinho, ha sido el turno de que otra (LA) estrella futbolística, Leo Messi, apareciese en el canal del streamer vasco. El momento, apenas unos minutos en el túnel de vestuarios del PSG, se ha producido en el día que el exdelantero del Barça era presentado como nuevo jugador del equipo parisino.

"No soy mucho de esto pero un saludo para todos, no participo pero lo sigo", ha dicho Messi sobre Twitch al recordarle Ibai que este era un momento histórico, ya que ha sido la primera participación de Messi en esta plataforma de directos. "Estuve por vos", ha reconocido el futbolista.

Hubo tiempo, por supuesto, para repasar la famosa cena de despedida en la casa de Messi en Castelldefels. "No sé si comes poco o mucho pero ese día no comiste nada", le ha dicho Messi a Ibai cuando le ha pedido que diera fe de que, contra lo que bromas y memes decían en redes, no había dejado sin comida a los comensales. Ibai ha pedido a Messi que contase cómo se había producido la invitación a la cena de despedida en su casa de Castelldefels, a lo que el crack, después de empezar a contestar, se ha interrumpido con ironía: "Como contaron ustedes, si ustedes lo cuentan todo".

"La gente dice: Messi-Neymar-Mbappé", le ha lanzado Ibai en referencia a si Mbappé continuará en el PSG o si por el contrario, como se especula, puede marcharse al Real Madrid. Messi ha sonreído y ha lanzado balones fuera: "No sé, yo espero que sí, pero... pero hay un montón de jugadores, la verdad es que el París tiene jugadores muy ilusionantes, vine a un lugar donde tiene un vestuario espectacular".