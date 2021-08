Hace unos días, Ibai abría stream desde un set up que no era el habitual. Saltaba a la vista que no estaba en su casa de Barcelona, sino en la de sus padres en la ciudad de Bilbao. Unas vacaciones que podrían haberse extendido durante días si no fuera por el último anuncio que ha dado en sus redes sociales: el domingo 29 de agosto retransmitirá el debut de Leo Messi en su canal de Twitch de manera completamente gratuita. Así que apunta, porque te traemos todas las novedades que traerá consigo su nuevo proyecto.

"Me quedo en Bilbao hasta el sábado porque el domingo vamos a dar en Twitch con imágenes el debut de Leo Messi en el PSG a partir de las 20:45h. Os dejo un rato para que lo proceséis", explicaba divertido en un vídeo de YouTube. "Pues sí amigos, jugará Messi, parece que también Neymar y quizás Mbappé. Dependiendo de cómo se den las circunstancias, igual es el último partido donde jueguen los tres juntos. Espero que entréis en mi canal para vivir este día histórico. Creo que es una gran noticia para todos, porque siempre que Twitch pueda recibir este tipo de eventos significa que la plataforma sigue creciendo y que la gente nos empieza a tener un poquito más en cuenta. De manera indirecta, creo que es un mensaje positivo para todo el mundo".

¿Desde dónde podrá seguirse el encuentro? Como explicó durante el clip, Gerard Piqué es el responsable de la compra de derechos de la Ligue 1 en España. Una acción que permitirá que todos los residentes en el territorio español puedan disfrutar del evento, pero no si vives fuera de la península. "Desde hace unos meses estoy colaborando en ciertas cosas con Piqué. Uno de los capitanes del Barça se interesó mucho en mi perfil y en mi canal, por lo que hemos decidido empezar a trabajar ciertas cosas juntos y empezar a traer contenido a Twitch de manera conjunta. Hemos hecho una especia de unión". “Este domingo a las 20:45 podréis ver el debut de Leo Messi con el PSG de manera totalmente gratuita en mi canal de Twitch. Con imagen, obviamente.



Va a ser un día realmente histórico para todos los que nos dedicamos a esto así que os pediría que reventáramos la plataforma. ❤️❤️“ — Ibai (@IbaiLlanos) August 25, 2021 "Pasa lo de siempre, los derechos aquí en mi país solo se venden para España. Si quisiéramos emitir para todo Latinoamérica tendríamos que comprar los derechos de Argentina, Chile, Parauay, etc. Cada país tiene sus derechos y hay muchos que ya están vendidos a alguna cadena. Por lo tanto, no hemos podido hacer absolutamente nada", continuaba explicando. "Ha pasado exactamente lo mismo que con la Copa de América. La dimos porque ninguna cadena de televisión compró los derechos de esa competición para España. Consideraron que era una buena oportunidad, sobre todo porque el PSG es un equipo potente y porque la liga francesa puede tener partidos importantes. También está Leo Messi y había rumores de que podría estar Cristiano Ronaldo. Era importante, así que han comprado los derechos de la liga francesa para los próximos tres años. Es decir, lo que sería la estancia de Messi en Francia".

¿Se retransmitirán todos los partidos de la Ligue 1 en Ibai tv? Muchos usuarios se asombraron ante el anuncio de Ibai, pero fueron otros tantos los que ya imaginaron que la liga francesa podría seguirse de forma gratuita a través de su canal. Pero el vasco se encargó de aclarar cómo sería el modus operandi de ahora en adelante. "Yo no me voy a convertir en un canal que retransmita toda la liga francesa, de hecho será todo lo contrario. Estos partidos imagino que se venderán a diferentes cadenas de televisión que estén interesadas, aunque habrá algún partido que otro -sobre todo del PSG- que yo podré emitir en mi canal de Twitch. Supongo que con el tiempo ya os iré informando de qué partidos, cuándo y dónde podré emitir en mi canal. Estad atentos, porque se van a venir partidos de Leo Messi con la camiseta del PSG narrados de manera totalmente gratuita". Aunque aún se desconoce quién será el equipo que forme parte de la narración del partido, es probable que el propio Piqué intervenga como analista durante los minutos previos al evento. "Como el día del boxeo o de las campanadas, os pediría un esfuerzo brutal. Avisad a vuestro entorno, porque cada vez que hacemos un evento de estas magnitudes en Twitch, si las cifras y las métricas son buenas y de romper la plataforma, obviamente las marcas -que son las que pagan todo esto- se interesarán más en nosotros. Montaré un equipo espectacular, hablaré con los mejores para que os puedan dar la mejor narración y contenido respecto a la liga francesa, porque como sabéis, yo ahí estoy un poco cojo".