Â¡Hasta The New York Times habla de Ibai!

Agüero, Piqué, Sergio Ramos o Dybala son solo algunos de los "amigos" de Ibai. Pero el Times no solo destaca las amistades del streamer dentro del terreno deportivo, también subraya el cambio que Ibai está introduciendo dentro de los medios de comunicación tradicionales. El periódico destaca que su modo de entrevistar y sus conocimientos en redes y contenidos transmedia están revolucionando el periodismo tal y como lo conocíamos hasta ahora. Pone como ejemplo la ansiada entrevista con Messi después de fichar por el PSG: "Él no está intentando convertirse en periodista. Y eso es lo que le permitió conseguir la exclusiva que todo periodista quería", apunta el medio estadounidense.

El reportaje analiza su trayectoria; cómo ha pasado de jugar y comentar videojuegos en Youtube con unos amigos a los 15 años a entrevistar a algunas de las personalidades más influyentes de nuestro país (no solo futbolistas). Para ello se van a los números que ha conseguido Ibai en apenas unos años. Casi 8 millones de seguidores en Twitch, plataforma en la que ha sido un total precursor, le avalan. Llanos puede presumir, sin tener la carrera de Periodismo ni nada similar (algo que ciertas voces le han echado en cara), de adelantarse a muchos medios de comunicación.

“Messi’s first interview on the day he joined PSG wasn’t with a TV station or a newspaper. It was with @IbaiLlanos, the Twitch streamer even the most elusive players are happy to talk to and, possibly, a pioneer of the future of sports media https://t.co/J64EpjwAMZ“