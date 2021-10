No es la primera vez que los Latin Grammy, los premios más prestigiosos de la música latina, causan debate con la publicación de la lista de nominados. Las categorías y etiquetas a los géneros musicales que ofrece La Academia han estado en los últimos años en el punto de mira tanto de artistas como de seguidores. Ya en la edición de 2019 surgió la polémica y campaña viral del #SinReggaetonNoHayLatinGrammy por parte de sus máximos exponentes como Daddy Yankee, y ahora, las críticas de J Balvin hacia la lista de nominados de los Latin Grammy 2021 reabren de nuevo la discusión en redes sociales sobre el valor del reguetón. ¿Está perdiendo reconocimiento el reguetón por parte de los premios y la industria? ¿Se le valora lo suficiente como género musical? ¿Hacen honor el nombre de las categorías a sus artistas nominados? ¿O por el contrario se están alejando los Latin Grammy del reguetón para acercarse más al pop?

"No nos valoran, pero nos necesitan" Poco después de anunciarse las nominaciones a los próximos Latin Grammy del 18 de noviembre, J Balvin causó controversia con una publicación en su cuenta oficial de Twitter: "Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan", comenzaba manifestando el artista. "Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating (audiencia) pero no nos dan el respeto. Pd: Estoy nominado, para que no vengan a decir que estoy dolido", finalizaba en su tuit. Poco conforme con esto, J Balvin, quien además está nominado en las categorías de Canción del Año y Mejor Canción urbana por "Agua", también quiso dirigirse a sus compañeros de industria: "Los que tienen poder en el género ninguno debería ir. Es decir todos, porque somos un movimiento", añadía. Las palabras del colombiano reabrieron el debate sobre el valor del reguetón como género musical en redes sociales, si se tiene en cuenta a sus figuras y si debería ser premiado de manera específica, pero no solo entre los fanáticos, sino también entre los propios artistas. Algunos de ellos no tardaron en dar su opinión; uno de ellos fue Residente, el artista con más Latin Grammy de la historia (un total de 27), que dijo que J Balvin fue poco incluyente al llamar a un boicot cuando hay otros artistas del género nominados, comparando además su música con "un carrito de hotdogs". Beatriz Luengo, presente también en las nominaciones, tampoco quiso perder la oportunidad de contestar a J Balvin: "Hoy J Balvin dijo que ningún artista grande urbano debería ir a los Latin Grammy porque considera que no han tenido en cuenta a los artistas urbanos. ¿Y qué es "Patria y Vida"? Pues una canción urbana nominada a Canción del Año y a Mejor Canción Urbana", comenzaba la española. "Señor Balvin, no vale respetar cuando uno está contento e irrespetar cuando consideras que no te tuvieron en cuenta lo suficiente. Tampoco vale incitar a que todo el mundo le dé la espalda a unos premios y unos votantes que han dado un voto a otros artistas que como tú merecen una oportunidad", decía. Yotuel Romero también estuvo en desacuerdo con el colombiano y le dedicó unos minutos en redes sociales: "¿Qué es para ti el artista urbano poderoso?, ¿tener views? ¿tener visitas? Se es un artista urbano poderoso cuando con una canción tú logras sacar un pueblo entero para las calles", le replicó el antiguo integrante de Orishas, a lo que también añadió: "Señor J Balvin, el género no empezó cuando usted llegó, ya existía y ya estábamos fajados". Sin embargo, después de varias horas de controversia, Yotuel especificó en sus redes que conversó con J Balvin y llegaron a la conclusión de que "todos tenemos razón", reconociendo los avances en reconocer a la llamada música urbana, pero admitiendo que hace falta mucho más. Además, según la Agencia EFE, el choque entre Residente, Yotuel y J Balvin no solo ha puesto el foco en la necesidad de reexaminar los Latin Grammy, sino que "miembros de diferentes áreas de la música latina entrevistados por EFE coinciden en que las recientes nominaciones demostraron que los problemas son muchos y profundos". El periódico puertorriqueño, El Nuevo Día, publica unas declaraciones al respecto de un ejecutivo de una discográfica independiente de Miami: "Llevamos tres años, bueno más, pero tres años muy activamente en incorporar a La Academia miembros de las nuevas generaciones musicales y de géneros que no se veían como lo suficientemente importantes". “ View this post on Instagram “Una publicación compartida de Molusco (@yosoymolusco)“ “

La polémica de 2019: "Sin reguetón no hay Latin Grammy" Lo cierto es que en la edición de 2020, los Latin Grammy rectificaron sus categorías tras la campaña viral del #SinReggaetonNoHayLatinGrammy en donde varias personalidades del género reivindicaban la falta de rigor por parte de La Academia a la hora de nominar a sus artistas y diferenciar entre los géneros musicales. Tras las nominaciones de la Academia en septiembre de 2019, algunas de las figuras más importantes del género como Daddy Yankee, Nicky Jam, Karol G, Maluma o de nuevo el propio J Balvin reivindicaron en sus redes que estas fueron injustas. "Recuerden una cosa muy importante: su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y respeto", manifestaba el considerado "Rey del reguetón", Daddy Yankee, en sus redes. La razón de las críticas fue la homogeneización del género en categorías como "Mejor álbum de música urbana" o "Mejor canción urbana" que dejaba fuera grandes artistas de la música latina por no ser categorías que hiciesen honor al género. La campaña #SinReggaetonNoHayLatinGrammy se hizo viral en redes sociales para protestar por la falta de reconocimiento a los artistas latinos y el tabú que parece que ha existido siempre con el reguetón. En 2019, la reguetonera Natti Natasha escribía lo siguiente en su cuenta de Instagram como contestación a las nominaciones: "Somos una cultura, somos un movimiento ya establecido, nunca hemos dependido de los premios. A nosotros nos hizo la gente, los fans, los que de verdad importan. #LatinGrammy, aprendan a respetar nuestro género y nuestro producto". Así bien, en respuesta a las protestas de los artistas y a la polémica que se hizo viral en redes sociales, los Latin Grammy incluyeron en 2020, por primera vez en su historia, premios y categorías específicas para el reguetón y el hiphop. Estas tres nuevas categorías son: Mejor Interpretación de Reggaetón, Mejor Canción de Rap o Hip Hop y Mejor Canción Pop-Rock. Y las categorías dedicadas al considerado "género urbano" se siguieron manteniendo. “A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a mucho de mis colegas. #sinreggaetonnohaylatingrammy pic.twitter.com/F4pdeUP5Ck“ — Daddy Yankee (@daddy_yankee) September 24, 2019

La etiqueta "música urbana", a debate ¿Y por qué "sin reguetón no hay Latin Grammy"? ¿Es correcto llamarlo "urbano"? Con la convergencia y mezcla de géneros musicales que ha crecido considerablemente en la última década, el uso de la etiqueta de "música urbana" en las instituciones generó un debate que sigue aún sin resolverse. Algunos artistas reniegan del concepto por usarse como eufemismo para no distinguir entre los subgéneros que lo conforman y producir una homogeneización de los géneros musicales, ya no solo en premios como los Latin Grammy, sino en la mediatización de estos como tal. En lo que al reguetón se refiere, hay quien defiende que este término es una manera de incluir aquellas fusiones musicales que no sean reguetón en su totalidad pero sí contengan elementos o vestigios del género, y hay quien lo critica como eufemismo para tapar la propia palabra "reguetón". Se trata de un debate candente en la industria y en la sociedad que ha cogido peso, sobre todo, con la mediatización masiva del reguetón y su presencia en los medios de comunicación de todo el mundo. Y es que, mediáticamente, los artistas de reguetón, trap, hiphop, dancehall, pop latino o R&B contemporáneo, entre otros, han sido denominados como "artistas urbanos" alguna vez en los últimos años. ¿Eufemismo o una simple reconversión al mainstream? “¿Os habéis fijado que en la etiqueta "música urbana" entran esos géneros de gente principalmente afroamericana y latina?



"Urbana" rollo "gente de la calle" porqué decir "música de pobres" les parecía feo.“ — Rapther (@Rapther) December 21, 2019 “la etiqueta ¨musica urbana¨ se empezó a usar con fuerza en los 70´s por radios en EU que no sabían cómo meter música negra y calle en la rotación, es un término que blanqueaba los sonidos periféricos: rap, reggae, r&b, soul, etc. al mejor estilo neoliberal: señala al diferente“ — daniel (@denialpolez) July 11, 2020 En la lista de los Latin Grammy 2021 hay tres categorías en total que llevan la etiqueta "urbana": Mejor fusión/interpretación urbana, Mejor álbum de música urbana y Mejor canción urbana. La realidad es que entre los artistas nominados en ellas se encuentra una gran variedad de estilos musicales, desde raperos como Akapellah, hasta reguetoneros como Don Omar o Jhay Cortez, o personalidades del pop latino como Camilo. Nathy Peluso, Rauw Alejandro, Bad Bunny, Farina, Eladio Carrión, Ozuna y Myke Towers son algunos otros de los muchos artistas nominados en estas tres categorías de la lista de 2021. Pero entonces, ¿el término de "música urbana" hace honor a la variedad de estilos que hay en la escena internacional, o por el contrario se utiliza como "cajón de sastre" para multitud de géneros, entre los que se encuentra el reguetón? J Cruz, compositor de algunos de los hits más escuchados en España como "Alocao" y "Dime Bbesita", declara en una entrevista con Playz su opinión acerca del tema: "Con la etiqueta de 'música urbana' pasa lo mismo que con la etiqueta de 'pop', que es como la antimúsica, el llamarle a cualquier cosa 'pop'. A la música es muy mala catalogarla y ponerle una etiqueta, por ejemplo a lo que hace C. Tangana a veces es imposible ponerle un nombre. Hay tantos artistas que están haciendo cosas tan nuevas que no se puede llamar de ninguna forma", dice él. "La etiqueta de 'música urbana' hace tiempo ya pasó de moda para mí... a las cosas por su nombre, y cuando no lo tengan, pues no lo llamemos de ninguna manera, simplemente llamémosla música", termina. “El género “urbano” es diferente al reggaetón? O el reggaetón está dentro del género urbano? Qué opinan las personas que gustan de esta música? #JBalvin #Residente #Reggaeton #LatinGRAMMY“ — Giovanni Hernandez (@Gihernandez77) September 30, 2021 Por su parte, Ernesto Castro, en su libro El Trap: filosofía millenial para la crisis en España, critica la utilización del concepto como eufemismo: "la expresión 'música urbana', aplicada a vocalistas y beatmakers euroblancos –como son buena parte de los miembros de la escena urbana española– es una apropiación indebida de la cultura musical negra. La expresión 'música urbana' fue acuñada […] con el objetivo deliberado de blanquear géneros musicales afroamericanos como el jazz, el soul o el R&B", escribe.

Las mujeres del reguetón, las grandes "olvidadas" La polémica en esta edición de los Latin Grammy comenzaba con las duras críticas de J Balvin de que La Academia solo convoca a los artistas de reguetón para "conseguir rating (audiencia)". Otra premisa que ha cogido importancia en redes sociales son las críticas por parte del público al poco reconocimiento que han tenido grandes artistas internacionales que lideran las listas de éxitos latinos, como pueden ser Karol G o Nicki Nicole, además de la falta notable de mujeres en su lista de nominados. Algunas de las grandes ausentes en la lista este año -aunque no sea de reguetón-, se encuentran Aitana o Tini Stoessel. La colombiana Karol G apenas tiene una nominación a Mejor Interpretación de Reguetón por "Bichota", al igual que la argentina Nicki Nicole, quien reúne una sola nominación por "Venganza", su colaboración con No Te Va A Gustar, en la categoría de Mejor canción de Rock. Ambas han dominado las listas de éxitos en este 2021 con hits como "El Makinon" o "LOCATION", de Karol G, al igual que "Ella no es tuya" o "No Toque Mi Naik", de Nicki Nicole, algunos de los temas más virales de los últimos meses. Y, para más inri, algunas otras artistas latinas como Becky G, Natti Natasha o Cazzu no han conseguido ninguna nominación a pesar de su éxito en 2021 con temas virales como "Las Nenas" o "Ram Pam Pam". ¿Se han olvidado los Latin Grammy del éxito de las mujeres del reguetón? El nuevo director general de los Latin Grammy, Manuel Abud, habla de los objetivos futuros de La Academia en una entrevista con la revista Rolling Stones por "la falta de representación de mujeres, artistas negros y músicos en las categorías de reguetón y urbano" y admite que "siempre hay margen de mejora": "tenemos un proceso importante en marcha con las nominaciones y la votación, así que quiero que se preste toda la atención al proceso. Quizás a final de año podamos reagruparnos y echar un vistazo a lo que la gente ha estado diciendo y cuáles son las conclusiones más importantes y hacer los cambios apropiados. No veo cambios importantes ni radicales, creo que es más una evolución que un enfoque de tipo revolución", dice Abud. El director general de los Latin Grammy también se dirige a aquellos artistas de reguetón que piden más representación en la lista de nominados: "Durante los últimos años, hemos sido muy activos para asegurarnos de llegar a las diferentes comunidades que representan y nos aseguramos de que participen" comienza diciendo. "Gestionamos el proceso y es el artista y la comunidad de artistas los que votan y toman sus decisiones y selecciones. Entonces, lo que hemos estado haciendo muy activamente es asegurarnos de haber abierto un diálogo constante con ellos y asegurarnos de participar. Creo que lo estamos logrando, pero en lo que respecta al reguetón y género urbano, hay espacio para crecer", concluye. “Como miembro de la academia @LatinGRAMMYs valoro cada artista nominado, especialmente los que sin mucha maquinaria lo logran. Muchas personas que para mí lo merecen no lo lograron y otras lograron mucho. Las nominaciones “justas” no dependen de si a mí me parece o no.“ — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) September 30, 2021