Bizarrap: "Trabajo mucho para que algo que pensaba que no podía pasar termine sucediendo"

Bizarrap es uno de los fenómenos virales del momento dentro de las nuevas generaciones. El productor argentino publicó su primera session en noviembre de 2018 y en cuestión de tres años se ha convertido en todo un referente en el panorama latino. Sus cuatro nominaciones a las categorías más importantes de los Latin Grammy 2021 lo avalan: Productor del año, Mejor nuevo artista, Mejor fusión / interpretación urbana por la BZRP Music Sessions #36 junto a Nathy Peluso y Mejor canción de rap / hiphop por la BZRP Music Sessions #38 junto a Snow Tha Product.

En este Iconos Playz, el artista argentino, de tan solo 23 años, nos cuenta cómo ha sido trabajar con algunos de los nombres más importantes del panorama urbano y latino, vivir el auge de su carrera artística a nivel mundial, algunos de sus recuerdos más queridos y sobre la presión de mejorar en cada session, entre otras cosas. Bizarrap es ya todo un icono de nuestro tiempo y en esta entrevista conocemos a fondo a una de las figuras más emblemáticas del Siglo XX.

"Ahora es más sencillo explicarle a tus padres que eres productor" Lo que comenzó siendo un hobby en 2018 ya se ha convertido en una clave del panorama. Cuando Bizarrap saca una session, las redes sociales se vuelcan con ella como si se tratase del evento del año. El argentino recuerda cómo, en sus inicios, era más complicado que su entorno social y familiar supieran a qué se queria dedicar y admite que, independientemente de que echando la vista atrás se encuentren fallos, "de la historia de uno siempre hay que estar orgulloso". "Obviamente escucho canciones de hace tres años y pienso que las podía haber hecho diferente pero es algo que uno hizo para crecer. Hoy en día yo creo que es un poco más fácil explicarle a la gente lo que es ser productor musical, como que hay referentes en los que vos te puedas basar. Cuando empecé era difícil explicarle a la gente que hacía beats y hoy en día en Argentina todos los productores son reconocidos. No digo que sea fácil, pero es más sencillo por lo menos explicar a tus padres lo que estás haciendo", dice. ““ Le preguntamos a Biza que numere algunos de sus objetivos y sueños cumplidos y el artista revela sobre una anécdota entrañable que vivió con un profesor del instituto: "Un objetivo que haya cumplido es que justamente mucha gente escuche mi música. Justo el otro día me habló un profesor mío del colegio, un profesor de la secundaria y me envió un proyecto que teníamos que hacer para la escuela en el que había que contar como sueños de mayor y yo hablé de la música y a lo que yo aspiraba y vi un montón de cosas que al final yo terminé logrando, como ser Dj, tocar ante un montón de gente, producir mi música y que la escuchen... y la verdad que me sorprendió ver eso y me mandó un lindo mensaje mi profesor. Estoy muy contento con eso". Bizarrap se sincera también sobre la fama y la exposición mediática a nivel internacional, pues en 2020 se proclamó como el artista argentino más escuchado del año a nivel global, según los datos de Spotify, y algunas de sus sessions superan más de 265 millones de visualizaciones en YouTube, como la de Nathy Peluso: "Para mí, ser reconocido por hacer lo que me gusta, me encanta, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero lo disfruto y es algo que siempre soñé, si me quejara sería un hipócrita", concluye.

"Trabajo para que algo que pensaba que no podía pasar termine sucediendo" Y es que ya es oficial que nadie puede resistirse a cantar aquello de "I'm a nasty girl, fantastic", un auténtico bombazo que ha dado la vuelta al mundo de la mano de Bizarrap y Nathy Peluso. Más de 40.000 copias vendidas en España son los datos que hicieron que el productor y la artista argentina se llevaran un Disco de Oro y Platino el pasado febrero; esta vez, Biza y Nathy consiguen el Triple Platino para casa. El explosivo beat de Bizarrap y la inigualable manera de rapear de la icónica Nathy Peluso han dado como resultado un hit mundial en toda regla que conquista ya todas las plataformas. Igual de virales y representativas son sus colaboraciones con algunas de las figuras más escuchadas de la escena: Nicky Jam, Eladio Carrion, Snow tha Product, Aleman o el propio Trueno, quien cuenta con el freestyle más reproducido de Internet. Pero Biza se abre paso al mundo entero y entre sus últimas sesiones destaca su trabajo con MHD, referentes absolutos del afrotrap francés. "No sé si todas las colaboraciones son posibles pero sí que trabajo para que algo que pensaba que no podía pasar termine sucediendo. Así se fueron dando todas mis colaboraciones, hace 5 meses si me dices que iba a trabajar con Nicky Jam, capaz que no te lo creía y al final acabó sucediendo, así que me gusta que me sorprenda la vida con eso". ““ Tal es su reconocimiento dentro del panorama, que Bizarrap ha actuado como potenciador de algunas carreras artísticas. El pasado mes de marzo, en su anterior visita a Playz, el argentino reflexionaba sobre lo que significó la session con la mismísima Nicki Nicole, allá por 2019 cuando dos jóvenes argentinos se abrían paso en una escena muy heterogénea y competente. Hoy en día la colaboración con Nicki es el quinto video más visto del canal: "Le guardo mucho cariño a esa session por todo lo que significó para los dos", se sinceraba. "Cuando empecé con las sesiones empecé con todo muy amateur e ir mejorando con los años tampoco fue tan difícil porque era como lo que tenía que hacer, yo era un novato con lo que estaba haciendo. Y ahora encuentro en cada canción no un error sino algo que mejorar, siempre. Y trato de ir mejorándolo canción a canción y creo que eso a cualquier artista le pasa. Pero es cierto que tampoco siento la presión de tener que sacar una canción mejor que la otra. Simplemente las hago y si a mi criterio tiene que salir, pues sale para que la gente la disfrute", termina.