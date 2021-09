Que Ibai es un icono en medio mundo no es ninguna novedad. Después de viralizar el momento en el que Messi lo invitó a su mansión el día antes a su despedida oficial del FC Barcelona o triunfar con entrevistas tan comentadas como la que realizó hace unos días a J Balvin, ahora la charla que ha mantenido con Myke Towers ha conseguido copar la conversación social por el impactante mensaje que dejó durante su encuentro con el streamer: la Bizarrap Music Sessions Vol. 23 pertenece a Paulo Londra.

"Te tengo que hacer una pregunta y me va a odiar la persona a la que va dirigida", comenzaba lanzando la bomba el vasco. "El otro día estuvimos hablando con J Balvin y él reconoció una cosa que quizás a Bizarrap no le gustase, y es que iba a sacar una colaboración con él. Ya sabemos que Bizarrap es más de ocultarlo todo. Entonces, Myke, yo te tengo que preguntar. Bizarrap se ha saltado el número 23 de sus sesiones...", dejaba en el aire el streamer. Una pregunta abierta que, en cuestión de segundos, Myke se encargó de contestar.

“Yo brother cuando lo conocí en el estudio le dije: la mía va a ser la número 23. Él me miró como diciendo… mira lo que dice ahí. Así que miré y decía “Paulo Londra”. Entonces ya dije vale, se la voy a ceder”, confesaba el intérprete bajo la atenta mirada de los presentes. Y es que con sus palabras, el puertorriqueño habría confirmado un secreto a gritos sin apenas ser consciente de ello. "Acabas de hacer un spoiler brutal. El 23 es de Paulo", corroboraba atónito Ibai.

Ante el posible lapsus del cantante, Myke Towers quiso quitar hierro al asunto dirigiéndose directamente hacia el argentino: "Bizarrap, la gente me tiene loca preguntando por las sesiones brother. Todo el mundo dice lo mismo. El formato que usa me encanta, porque cuando va a hacer el anuncio es súper creativo. También le da empuje a los demás productores. Él ya se está yendo a otro nivel y crea un vínculo con el artista. A mí me gustó mucho el de Nathy Peluso o el de Eladio", concluía para cambiar de tema. "Eladio empezó haciendo Vines y ha demostrado su creatividad haciendo mucho con poco. Yo lo conocí hace mucho tiempo y poco a poco, orgánicamente fue ganándose el respeto de toda la gente. Lo vi hace poco en Madrid y siempre que nos juntamos es otro flow", explicaba durante el stream.

"Morad es alguien que pega bien duro"

"Escucho todo lo que sale al momento", continuaba Myke. Y es que el intérprete, que ha colaborado junto a artistas como Bad Bunny, Becky G, Ñengo Flow, Farruko o Piso 21, desveló cuál es su método para no olvidarse de sus inicios en la industria: "Cuando quiero volver a las raíces escucho lo antiguo. Lo que más me mantiene con el dialecto que yo uso es la salsa. Morad es alguien que pega bien duro y yo estoy ready para lanzar cualquier tema con él. Él tiene un mundo musical aparte, así que le dije que no se metiera en el mundo de nadie, sino que fuera la gente quien se metiera en su mundo".

"Yo voy al estudio y no todos los días hago un reguetón o un trap. Siempre doy mi esencia. Lo que sí te puedo decir es que la gente no busque ser comercial desde el principio, sino demostrar que tiene algo y a raíz de ahí, crecer. La música comercial es algo que se vende, nada más. Es hacer música que se consuma", concluía.

Al finalizar el encuentro, Myke no dudó en hacer referencia a una anécdota que le hizo reflexionar y marcó su vida: "Una vez tuve solo 10 dólares en el bolsillo. Estábamos en el estudio y les dije a mi equipo: vamos a comernos algo. Con ese dinero no me daba ni para bebidas y nadie nos quería llevar. Yo estaba maldiciendo todo el camino, pero cuando entré en el local un chaval me reconoció. Era 2015 e iba tapado con gorra. Yo pensaba que estaba de broma, pero fue una señal de lo que yo estaba creciendo. Todavía estaba encontrándome y buscando mi esencia, pero este fue el primer fanático que me reconoció en Miami. Desde entonces todo me lo tomo como una señal".