Veinte libros destacados de 2022

La cosecha de 2022 ha continuado una línea que arrancó el pasado año: el auge del true crime o historias basadas en sucesos reales, además de una explosión de novelas protagonizadas por mujeres que abordan las diferentes aristas de la salud mental y sus impactos sociales. A continuación una selección de algunos de los títulos destacados de este año literario marcado por la diversidad temática y la originalidad.

En marzo de 2016, en un apartamento situado a las afueras de Roma, dos jóvenes de buena familia se pasaron varios días de fiesta, poniéndose hasta arriba de cocaína, pastillas y alcohol. Decidieron invitar a alguien y tras llamar a varios amigos que no podían o no contestaban, dieron con Luca Varani, un chico al que apenas conocían de orígenes humildes. Le ofrecieron drogas y dinero a cambio de sexo. Tras torturarle fue brutalmente asesinado. Y aquí surgen los porqués de la sinrazón.

Pánico, James Ellroy

Regresa el maestro moderno del noir, en su más descarnada esencia, con una novela basada en el personaje real Freddy Otash, malévolo monarca de la clandestinidad en el Los Ángeles de los años cincuenta. Ellroy en estado puro en un frenesí de violencia en la que no falta el humor. El autor de L.A. Confidential sabe reirse de sí mismo.

"Es verdad que escribo sobre crímenes y sobre amor, pero también sobre justicia, sobre traiciones... aunque en realidad soy una especie de historiador en el sentido de que vivo en el pasado. Me la suda el presente, me la suda el futuro, no tengo televisión- solo veo boxeo alguna vez en casa de mi mujer-. En realidad, sobre lo que de verdad escribo es sobre ese pasado que anida en mi imaginación, y esa imaginación está anclada en Los Ángeles, donde me crié", señala sobre su última novela, anclada en sus parámetros clásicos de escritura.