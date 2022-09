De visita en Madrid para presentar La autopista Lincoln (Salamandra) su tercera novela, charlamos con el autor que conquistó a los lectores con sus dos trabajos anteriores Normas de cortesía, escogida por el Wall Street Journal como uno de los mejores libros de 2011 y Un caballero en Moscú, dos años en las listas de The New York Times y de la que se estrenará pronto una versión cinematográfica con Kenneth Branagh como el conde Rostov. Ahora regresa con una historia sobre el viaje de cuatro chicos huérfanos durante diez días en junio de 1954 desde Nebraska hasta Nueva York.

-¿Cómo surgió esta novela que tiene el viaje como experiencia de paso a la edad adulta?



Llevo escribiendo ficción desde que era un niño y a lo largo de mi vida he tenido muchas ideas para las novelas y habitualmente surgen como una chispa que no sé muy bien de dónde viene. En este caso tuve la imagen de un chico joven volviendo a casa después de haber pasado algún tiempo en un reformatorio y pensando que va a empezar una nueva vida, pero resulta que dos amigos de la prisión se han escondido en el maletero del coche y aparecen con una idea muy diferente sobre como el héroe debería pasar su futuro. Desde allí intento imaginar todo lo que sucede.

-Es un arranque en el que vemos que la vida no es una carretera recta sino una sinuosa

La autopista Lincoln está en la tradición de las historias de viajes que empiezan con Ulises de Homero, en Roma, la Eneida de Virgilio, en Roma, en España, Don Quijote de Cervantes, en Estados Unidos, Moby Dick, de Melville es parte de esa tradición. En todas esas historias no se trata de ir de A a B, sino que lo importante es todo lo que pasa en el medio, en ese camino aprendemos, cambiamos y nos desarrollamos como individuos.

-La novela tiene un aire cinematográfico, ¿es consciente de ello?

Cuando escribo no me imagino que la historia terminará en algún momento en la pantalla, pero si estoy muy interesado en que mi trabajo sea muy visual. Cando cuentas la historia de diez días de unos jóvenes en la carretera, quieres que el lector se sienta parte de ellos, que se vea en el interior del coche, que se asombre ante la ciudad de Nueva York cuando llega, etc. Uso herramientas cinematográficas para generar esa inmediatez.

-Como en otras de sus novelas aparecen personajes que están encerrados, aislados del mundo, en un cierto realismo mágico.

Igual que escribía desde niño, he leído mucho desde pequeño, y durante años me han influido muchas escuelas de escritura. Sin ninguna duda Gabriel García Márquez es uno de mis favoritos, diría que Cien años de soledad es una de mis 3 novelas preferidas. Cuando escribes es fácil que robes de tus héroes e imagines las herramientas que usaban. Hay una cualidad mágica tanto en "Un caballero en Moscú", un hombre atrapado en un hotel que funciona casi como un decorado, y en esta historia en la que mientras estos jóvenes se acercan a Nueva York se van encontrando en un ambiente cada vez más sorprendente.

-En cuanto a la narración, utiliza varias voces diferentes, ¿por qué?

Esta historia es diferente de las anteriores, está contada en 8 perspectivas que tienen sus capítulos y son diferentes puntos de vista. Yo no uso el narrador omnisciente, un narrador en tercera persona que lo sabe todo, en cambio, uso un narrador muy cercano a los caracteres individuales para que oigas la voz de Emmett y su punto de vista y su psicología cuando cambia a otro personaje cambia la voz y también el lenguaje. Eso permite al lector ver como esos 10 días están compuestos por distintos puntos de vista. Es reconstruir la realidad a través de lo que ven y sienten y lo que consideran que está bien o mal cada uno de ellos.

-Me llama la atención la presencia de la orfandad, forzada por el abandono, padres y madres que abandonan a sus hijos. ¿Tenemos que matar al padre para que el héroe crezca?.

Es verdad que muchos de los personajes entran en la madurez habiendo perdido a sus padres y creo que es una tradición entre los escritores, en Dickens, por ejemplo, o el personaje de Gatsby también es un huérfano cuando le conocemos. Una de las razones para volver a ellos una y otra vez es porque hay un desafío en ser huérfano y enfrentarse al mundo en solitario, pero además, como decimos en inglés, deja limpio el pupitre, te centras en el personaje, en sus elecciones y las implicaciones de la familia quedan fuera. El héroe está solo y sale al mundo y le seguimos, es más fácil si los padres están fuera del escenario.

-Hay una relación parecida a la paterno-filial entre Emmett y Billy encantadora y llena de cuidados

El héroe tiene 18 años y su padre ha muerto, su madre se fue hace tiempo y tiene un hermano pequeño al que está muy unido y parte del encanto de la novela es ver cómo interactúan. Tienes uno de 18 y uno de 8 que están en tiempos muy diferentes. El mayor se está preparando para ser adulto, ha empezado a ser un poco cínico sobre el mundo y está centrado en conseguir sus metas, el de 8 años todavía está en un mundo de fantasía e inocencia y ve el mundo de forma fresca y es interesante como estos momentos en la vida de ambos afectan al otro. Como esa mirada dulce del pequeño afecta al mayor de forma positiva y Billy hace eso con su hermano y con el resto de los personajes. Su inocencia, su sentido común, su fantasía influye en todos.

-Me gustaría preguntarle por los personajes femeninos que tienen una participación mucho menor en la historia, surgió así, ¿de pronto se dio cuenta de que debía darle más enjundia al personaje de Sally que crece al final de la novela?

En mi trabajo empecé con Normas de cortesía donde una joven y sus amigas están en el centro de la acción, en Un caballero en Moscú el protagonista es un hombre, pero rodeado de mujeres, cuando escribía esta desde el principio la vi como una historia sobre hombres jóvenes, pero según iban avanzando en su viaje me parecía más interesante introducir a las mujeres de su vida, y por eso el personaje de Sally, la vecina del héroe, fue creciendo. Es como si me pidiera más tiempo para contar su historia y terminó siendo una de mis favoritas, como sucede con la hermana de Woody, que tiene que luchar con los aspectos más duros de ser una mujer en los años 50 en América, donde lo que se esperaba es que una mujer se quedara en casa, la mantuviera limpia y criara a los hijos. Ella está atrapada en esa situación.

-¿Cómo era aquella América?

Si miras a América en esa época era una etapa de prosperidad, había ganado la guerra sin mucho esfuerzo, era un tiempo de paz, y para muchos americanos cuando miran a ese tiempo piensan que era una etapa tranquila y feliz. Pero, en ese momento, las turbulencias debajo de la superficie estaban a punto de estallar. El movimiento por los derechos civiles, el feminismo, la revolución sexual, el rock and roll a punto de aparecer. Todo eso estaba allí.

-¿El éxito que ha tenido con sus libros, 5 millones de ejemplares vendidos, traducido a 30 idiomas y recomendado por el expresidente Obama o por Bill Gates, le abruma?

Ser un novelista es lo que siempre he querido, empecé a escribir de niño, pero no presenté un libro hasta que tuve 40 años y en este momento de mi vida me siento feliz de haber sido bien recibido por los lectores, de que mis libros se traduzcan y que me recomiende gente a la que admiro. Todo me parece una sorpresa increíble.