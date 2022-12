Joan Manuel Serrat, el cantautor más emblemático de la historia de España, dice adiós este viernes a los escenarios con un último concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona, su ciudad natal, tras una larga gira de despedida.

Convertido por méritos propios en el símbolo de varias generaciones, Serrat no cierra la puerta a seguir grabando e incluso ofrecer algún recital, pero parece claro que, a punto de cumplir 79 años, las grandes giras serán a partir de este viernes cosa del pasado.

Autor de cerca de 300 canciones, 32 discos en estudio, seis en directo y decenas de recopilatorios, casi seis décadas de carrera contemplan a un artista único e inmortal, un trovador eterno que ha protagonizado algunos de los momentos más brillantes de la música española. Recorremos los más destacados.

Sin embargo, en 2016, casi dos décadas después, afirmaba en El País: "Tenemos tendencia a ponerle al pasado brillos que no tuvo. Mi infancia es un territorio maravilloso para mí, pero fue oscuro : el niño le podía a la oscuridad del tiempo, abría los ojos y corría por los baldíos bombardeados, recogía vainas de armas y seguía jugando".

"Yo no escogí la copla, la copla me escogió a mí . Aquello salía de la radio, yo estaba sentado escuchándola", afirmaba el cantante en 1998 al hablar de aquellos años de formación musical

A pesar de proceder de un entorno obrero, Joan Manuel Serrat -o 'Juanito', como era conocido en su círculo familiar- pudo graduarse como perito agrónomo, aunque nunca llegó a ejercer esa profesión. El veneno de la música ya estaba dentro de él, acumulando diferentes influencias: Brassens y el resto de representantes de la 'chanson' francesa; la incipiente Nova cançó catalana -de la que el propio Serrat se convertiría en uno de sus principales símbolos; The Beatles y los conjuntos pop que llegaban desde Reino Unido; y también las músicas populares españolas, como la copla o la zarzuela, que sonaban de manera constante en la radio de aquellos tiempos.

El éxito es tal que le permite iniciar una corta carrera cinematográfica , que arranca con Palabras de amor (1968) de Antoni Ribas y abarca otros títulos como La larga agonía de los peces fuera del agua (1970), Mi profesora particular (1972) o La ciudad quemada (1976), aunque la gran pantalla nunca pasó de ser una anécdota al lado de la enorme importancia que alcanzaría su legado musical.

En 1967 aparece Ara que tinc vint anys , su primer disco de larga duración, cantado íntegramente en catalán y que supone un gran impacto. En su lengua paterna compone temas como el que da título al disco y otros que cimentan su popularidad, como "Paraules d'amor" , "Cancó de matinada" o "Balada per un trobador" .

El escándalo de Eurovisión

En 1961 España participó por primera vez en el Festival de la Canción de Eurovisión, un objetivo para el régimen de Franco, que veía en el certamen una forma de mejorar la imagen exterior de la dictadura, aunque hasta el momento su mejor puesto había sido la sexta posición de Raphael en 1967 con "Hablemos del amor".

Para la edición de 1968, Joan Manuel Serrat fue elegido como representante español, aunque como intérprete de un tema ajeno, el "La la la" que habían compuesto Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, integrantes del Dúo Dinámico.

Pero apenas unos días antes del festival, Serrat anunció que no acudiría a Eurovisión si no podía cantar la canción en catalán. TVE y el Gobierno franquista no cedieron ante lo que consideraron un chantaje y finalmente eligieron a Massiel como intérprete, quien lograría el triunfo.

Se ha especulado mucho sobre los motivos de Serrat para lanzar aquel ultimátum: presión de los sectores catalanistas, una maniobra publicitaria, intereses de su discográfica... En abril de 2022, más de cinco décadas después, en una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE, Serrat afirmaba: "Cada vez que alguien me ha preguntado en qué prefiero cantar, si en catalán o en castellano, yo siempre he respondido que en la que me prohíban cantar". Seguramente esta declaración encierra, más de medio siglo después, parte de la respuesta a aquellos sucesos.

La negativa a cantar el "La la la" en castellano supuso para Serrat su veto en TVE y en las emisoras de radio estatales durante un lustro. Paradójicamente, el 'noi' del Poble Sec comenzó a publicar en estos años la mayor parte de sus canciones en castellano, redoblando su éxito a pesar de la campaña en contra de los sectores más reaccionarios y convirtiéndose en uno de los símbolos de la oposición al régimen.