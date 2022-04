Solo queda una semana para que Joan Manuel Serrat inicie su gira despedida tras más de cinco décadas de música. El cantautor catalán ha repasado su carrera musical en una entrevista en La Noche en 24 Horas en la que, además de comentar la actualidad política, ha podido hablar con su amigo y compañero Joaquín Sabina. La gira, con el título "El vicio de cantar 1965-2022", se iniciará el 27 de abril de 2022 en Nueva York, recorrerá América Latina y España y concluirá el 23 de diciembre en Barcelona.

Serrat ha recalcado que en la situación política actual es "imposible llegar a pactos" porque "la intolerancia es absoluta", ya que "la dialéctica ha desaparecido y se ha instalado el insulto". El cantante ha defendido que España experimentó un proceso de modernización en los años 80 y que "hay que poner en valor la capacidad de entonces de llegar a pactos tolerantes". Algo que, en su opinión, se contrapone con el panorama actual. “Ahora se vive una circunstancia en la que la intolerancia es absoluta, en la que en el Parlamento hay unas voces bárbaras”.

Sobre su preferencia del castellano o el catalán a la hora de componer, el músico asegura: “Cada vez que alguien me ha preguntado en qué prefiero cantar, si en catalán o en castellano, he contestado que en la que me prohíban cantar”. Y, una vez más, ha dejado claro que no es favorable a la independencia de Cataluña, que "ha habido una gran torpeza en el procés" y que los hechos del 1-O fueron "brutales" por partes del estado español. "Seguimos viviendo con cantidad de problemas derivados de aquel día".

