Curiosidades sobre Elton John y sus cinco mejores canciones

Elton John es una de las grandes figuras del mundo de la música. Cuenta con una carrera de más de 50 años encima de los escenarios y ha lanzado más de 30 álbumes de estudio. Además, hay que sumarle que ha vendido más de 300 millones de copias en todos los rincones del mundo. Con sus looks extravagantes, su voz y sus inseparables gafas se ha consagrado como una de las leyendas de la música. Este 25 de marzo de 2022 cumple 75 años y su estela sigue brillando.

Con motivo de su aniversario repasamos las curiosidades de esta leyenda. Para empezar, ¿sabías que su nombre real es Reginald Kenneth Dwight? El cantante adoptó su apelativo artístico a los 15 años en homenaje al cantante Long John Baldry y a Elton Jean, músicos a los que conoció al formar la banda Bluesology.

Enemistado con su familia por su orientación sexual Las declaraciones de Elton John sobre su identidad sexual en las páginas de la revista Rolling Stone no sentaron nada bien a sus progenitores. Su padre militar y su madre, una mujer muy religiosa, no podían soportar que su hijo fuese bisexual. A raíz de este hecho, sus padres comenzaron a tratarle con desprecio, por lo que, Elton cansado de la situación hizo sus maletas y se fue de casa. Comenzó ahí una relación con muchos vaivenes que acabó en una relación nula que volvió a resurgir cuando su progenitora se hizo mayor. “No odio a mi madre, la cuido, pero no la quiero en mi vida” esto comentaban los compañeros de El Canto del Grillo 24.37 min El canto del grillo - La vida de los otros - Elton John - 21/6/17 - Escuchar ahora

El primer cantante en conquistar la Unión Soviética Corría el 21 de mayo de 1979 y un joven Elton John hizo historia. ¿Por qué? Se convirtió en la primera estrella internacional en actuar en la antigua Unión Soviética. Lo cierto es que ya había algún músico forastero que había logrado la hazaña de tocar en tierras rusas: Cliff Richard, en 1976 y también los discotequeros Boney M. en 1978. Sin embargo, estos pasaron más desapercibidos. A pesar de este hito, Elton sufrió la censura por parte de las fuerzas soviéticas: “Las autoridades políticas le cambiaron el título a la canción en el programa de mano. En lugar de “Rocket man” o de “Astronauta”, lo llamaron “Cosmonauta”, esa fue la historia" Canciones prohibidas 'Rocket man' Elton John Escuchar audio

¿Fue Elton John presidente del Watford? Hay que remontarse a los años 50 para comprender la pasión que siente Elton John por el fútbol. Su padre quiso hacer partícipe a su hijo de esta afición, por ello le llevó a ver un partido al estadio de Vicarage Road para ver a su equipo, el Watford. A partir de ese momento se convirtió en un asiduo a los encuentros de los hornets. Tal es el sentimiento que tiene por la camiseta amarilla que el 1976 cogió las riendas de la presidencia para salvar al equipo de la bancarrota. ¿A qué no sabías que fue presidente del Watford? Pues sí, Elton John lo fue en dos ocasiones, de 1976 a 1987 y de 1997 a 2002. En su primera etapa como dirigente, hizo resurgir al equipo y los llevó desde la cuarta división hasta primera, en sólo 5 años. Sigue muy ligado al club de sus amores ya que es presidente honorario y tiene un palco con su nombre.

Elton John tiene su propia biopic La película se llama Rocket Man, inspirada en uno de sus mayores éxitos musicales. Cuenta la trayectoria del artista, desde sus inicios como un niño prodigio, del salto a superestrella y su paso por una clínica de rehabilitación. “Va contando la vida paso a paso y las canciones se van integrando en el momento en que fueron compuestas o interpretadas o, sino que las canciones reflejan el estado de ánimo”, añaden en De Película. La clave del éxito de la película reside en que van introduciendo las canciones de forma original, alejándose del biopic musical común. Interpretada por Taron Egerton. “Descubrió a Elton John a los 5 años a la película del Rey León, que fue ya un fan de él a lo largo de toda la historia, que se compró todos los álbumes”, revelaban en De Película. De película - RNE Elton John, Albert Serra y otros nombres propios del cine Escuchar audio

Deberíamos llamarle Elton John o mejor el Padrino El fuerte vínculo de amistad que estableció con John Lennon tras la que grabación de “Lucy in the sky with diamonds” propició que el Beatle escogiera a Elton para ser el padrino de su hijo Sean. Este fue su primer ahijado. A partir de ahí, se han sucedido una larga lista de niños famosos cuyo padrino es el cantante británico. ¡Son hasta diez sus ahijados! Entre ellos el hijo de Elizabeth Hurley, Damien y los hijos varones de y David y Victoria Beckham, Brooklyn y Romeo.

Sus mejores canciones

"Your Song" Esta es una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone y con la que Elton John obtuvo su primer número uno en Estados Unidos. El tema está publicado en su segundo disco el británico con el que ganó la fama y el reconocimiento mundial. “En principio, “Your Song” se había publicado como Cara B del single “Take Me to the Pilot”, pero los disc-jockeys dieron la vuelta al disco y a la historia original” argumentaban en Sin Rodeos. Sin rodeos Elton John Escuchar audio

"Rocket man" Una balada inspirada en la llegada del hombre a la Luna. En ella cuenta la historia desde la perspectiva de un niño cuyo padre es astronauta y tiene que compaginar su trabajo con su vida familiar. Una canción con varios puntos de vista, como explica en los micrófonos de Sin Rodeos Manolo Castro: “Uno de ellos es la ilustración que daba nombre a la canción y que había sido publicado por Ray Bradbury. También expresó "Space Oddity", la canción de 1969 de David Bowie, que era muy admirada por Elton John. Pero también Bernie Taupping, que cuando le estaba dando vueltas a la canción que le había propuesto él, se encontró con la imagen de una estrella fugaz que le dejó anonadado y le sirvió de inspiración para este grandísimo tema”. Rebobinando Elton John, 'Rocket man' Escuchar audio

"Cocodrile Rock" Para muchos es una de las mejores canciones escritas por Elton John y Bernie Taupin, pero lo que muchos desconocen es que se inspiró en un grupo australiano a la hora de componerlo. “Descubrió a un grupo llamado Daddy Cool. Ese grupo, que tenía un punto retro, tenía a todo el país bailando sus acordes, en concreto con una canción llamada Y Rock. Fue tal el impacto que le causó esa banda retro a Elton John, que fue a verlos a varios de sus directos y además se compró un par de disco”, explicaban en Rebobinando. Elton John dio el campanazo con este single, sin embargo, estuvo a punto de llegar a los juzgados por plagio: " Pat Bon acusó a Elton John de haberle copiado, dijo que le iba a demandar, pero de repente cesó sin más explicación en sus reclamaciones. No se sabe si ante tal amenaza se llegó directamente a algún acuerdo”, comentaba Manolo Castro. Quizás los quebraderos de cabeza que le dio Pat Bon sea uno de los motivos por los que no guarde especial cariño a esta canción. Rebobinando Elton John, 'Cocodile rock' Escuchar audio

"Goodbye England's Rose" La canción original es "Candle in the Wind", un homenaje a Marilyn Monroe. ‘Por eso comenzaba con la frase Adiós, Norma Jeane. Aunque nunca te conocí del todo normal, era naturalmente el verdadero nombre de Marilyn’. Pero en 1997 tras la muerte de su amiga Lady Di en un accidente de tráfico, el cantante realizó una nueva versión. La tituló “Goodbye England's Rose” adaptándola a la vida de la princesa y a su trágico final. En esta nueva versión comenzaba con: ‘Adiós Rosa de Inglaterra. Siempre crecerás en nuestros corazones’. La interpretó en su funeral. “A pesar, eso sí, del disgusto de la Casa Real británica. Y eso que el artista la interpretó por única vez en el funeral de Diana. Y sin embargo, al año siguiente Elton John era nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico” comentaban Sin Rodeos. Un precioso homenaje con el que obtuvo un sinfín de récords, pues entre todos se convirtió en la canción más vendida de todos los tiempos. Elton siempre se ha caracterizado por se una persona que se da a los demás, por ello, todos los beneficios económicos fueron destinados a una ONG contra el SIDA y a otras con las que colaboraba Diana de Gales. Un precioso gesto que habría alegrado a la Princesa, ya que ella también era una gran activista. Sin rodeos Elton John y Diana de Gales Escuchar audio