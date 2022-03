Dua Lipa y Megan Thee Stallion: la colaboración más esperada y "pastelosa"

Megan Thee Stallion y Dua Lipa han compartido en sus redes la imagen promocional de su nueva canción, después han revelado el título "Sweetest Pie" y su portada oficial. Las caras de Megan Thee Stallion y Dua Lipa aparecen en el glaseado de unos pasteles. A más de uno esta dulce referencia le habrá recordado al éxito de Katy Perry en 2010 "California Gurls".

Se hayan inspirado o no en el hit de Kate, "Sweetest Pie" es una de las colaboraciones más esperadas del año y estará disponible a partir del próximo 11 de marzo en todas las plataformas digitales. Megan ha escogido Twitter para anunciar a sus fans la nueva canción. A través de Twitter, la intérprete de "Thot Shit" ha compartido una fotografía en la que aparece con su caballera integrada en una tarta. Lipa, en cambio, ha optado por darnos la exclusiva en forma de audio.

La rapera no ha dejado de petarlo desde el lanzamiento de su álbum ‘Good News’, aunque con colaboraciones como la que tiene con Cardi B o Maroon 5 no es de extrañar. A Finales de 2021 se encargaba de publicar un recopilatorio ‘Something for Thee Hotties’, en el que encontramos su éxito "Thot Shit" y hasta 20 de sus conocidos freestyles de dos minutos en Youtube.

Lipa, sin embargo, no tiene que estar pasando por su mejor momento. A pesar de que su gira por Estados Unidos está siendo todo un éxito de afluencia, las demandas por el supuesto plagio de ‘Levitating’ no dejan de acecharle, hasta el punto de que ya lleva tres distintas en una semana. La primera fue la del desconocido grupo de reggae Artikal Sound System, luego la de los compositores L. Russell Brown y Sandy Linzer, artífices de "Wiggle and a Giggle All Night", interpretada por Cory Daye, y ahora Don Diablo (1980), interpretada por Miguel Bosé, quien además aparece como uno de los compositores del tema.

A la espera de que se dictamine si existe o no plagio, la británica continúa con su ‘Future Nostalgia’ que en un par de meses la traerá por nuestro país. Además, la rapera se unirá a la gira de su amiga en tres de sus conciertos en EEUU. En concreto, actuará en Denver, Tulsa y Phoenix este mes de marzo.

Pero no todo iban a ser malas noticias ni demandas, ayer Dua Lipa subió a su perfil de Instagram una imagen de la primera película en la que participa. Se trata de Argylle, la nueva película de acción de Matthew Vaughn. Dua Lipa y Henry Cavill protagonizan la primera foto promocional del film que se difunde públicamente. Estamos ansiosas por saber más sobre el nuevo proyecto de la artista.