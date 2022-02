Dua Lipa calla bocas bailando en su gira 'Future Nostalgia Tour'

Las redes se han inundado de vídeos de Dua Lipa marcándose unas coreografías dignas de una bailarina experimentada sobre el escenario del FTX Arena (Miami). Ya hay quien apunta a que podría ser el zaska de la artista para todos aquellos que en su día se burlaron de cómo bailaba. Todo esto sucede en el marco de su gira 'Future Nostalgia Tour', que acaba de iniciar en Miami tras dos años de retraso por causa de la pandemia.

La artista ha sabido cómo llevarse las cosas a su terreno. Lipa se ha subido al escenario y ha vuelto a bailar la tan criticada coreografía, riéndose así de sí misma y de quienes la criticaron. No se nos ocurre una forma mejor de callar bocas.

“Dua Lipa es un genio. Ha decidido reutilizar su coreografía más icónica y absurda en esta nueva gira ��



pic.twitter.com/EWuIV7RiSJ“ — The Rubiew (@freetherubiew) February 10, 2022

A principios de esta semana abríamos Playztrends con la noticia de las mujeres galardonadas en los Premios Brit 2022, en donde Lipa se llevó el premio a mejor cantante pop. Reconocimiento que no pudo recoger personalmente porque se encontraba en Miami trabajando en los últimos preparativos de esta gira que dio comienzo anoche con sold out absoluto. Después de este alarde de talento y profesionalidad, no hay duda de que el lleno se repitirá en el resto de ciudades.

El concierto está estructurado en actos y varios cambios de vesturio. Algo que hemos podido comprobar gracias a todos esos vídeos que están circulando por Twitter. Dua Lipa abre su show con una versión extendida de "Physical", sigue con "New Rules" y termina por todo lo alto con "Don’t Start Now". Siempre subida a sus plataformas imposibles, con una pantalla gigante tras ella, un incansable séquito de bailarines, gran escenografía y ese juego de luces que hace que no puedas despegar la mirada de la pantalla.

“Dua Lipa arranca su eternamente aplazado «Future Nostalgia Tour» con un guiño a los medios y haters que se burlaron de su presencia escénica al comienzo de su carrera. pic.twitter.com/j9MqsBl056“ — Tony López (@TonyLopezS) February 10, 2022

Se aprecia que está todo estudiado al detalle, hasta el más mínimo movimiento de sus espectaculares coreografías. Parece que de algo han servido estes dos años de espera. Pues, ahora sí, la cantante puede presumir con orgullo de bailar como una diosa a la vez que canta.

Dado que la gira lleva el mismo nombre que el título de su segundo álbum, no es difícil adivinar que el espectáculo en directo se centra sobre todo en los temas de ese segundo trabajo. Os recordamos que 'Future Nostalgia' pasará por nuestro país, en concreto por Barcelona y Madrid, por lo que nos haremos más spoilers.