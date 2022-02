Esta era la primera ceremonia de los prestigiosos premios de la música británica en la que no se hacía distinción de género. Es decir, categorías como Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Masculino han pasado a la historia. Bajo estas condiciones, las mujeres han dominado una gala cargada de mensaje.

Las mujeres o los actos protagonizados por mujeres ganaron 10 de los 15 premios principales. Entre ellos, estarían todos los que se ha llevado Adele con su último trabajo 30. La artista se ha llevado tres de los grandes galardones de la noche: Mejor Artista, Mejor Álbum y Mejor Canción por "Easy on me". Con estos reconocimientos ya en su haber, Adele se convierte en la segunda artista con más Brit Awards (un total de 12) de la historia. Solo superada por Robbie Williams con 18 premios en su cosecha, cinco de ellos compartidos con su ex grupo Take That.

“�� #Adele recibe su premio a Canción del Año por “Easy On Me” en los #BRITs. pic.twitter.com/93sOvLDyqR“ — Cinergia (@cinergiaonline) February 8, 2022

"Estoy muy orgullosa de ser una artista y de ser una mujer", dijo la británica al subirse al escenario para pronunciar su discurso. Adele le dedicó el premio a su hijo Angelo: "Este álbum fue todo nuestro viaje, no solo el mío, y estoy muy orgullosa de mí misma por mantenerme firme y sacar un álbum que era tan personal para mí, porque ya no mucha gente hace eso. Mi hijo ha sido muy amable, cortés y paciente conmigo a lo largo de los años".

Su regreso a la música, tras unos años de parón, está siendo de lo más fructífero. Sir ir más lejos, su cuarto álbum de estudio, 30, se convirtió en el más vendido de 2021 después de seis semanas a la venta. El Brit número 13 se lo quitó de las manos Dua Lipa, quien se llevó el premio otorgado por los fans a Mejor Pop/R&B Act. Lipa, que no pudo estar presente durante la gala, pero mandó su mensaje de agradecimiento desde su estudio en Miami.

“OMG! Billie Eilish agradeciendo su victoria en el #BRITs la categoría "Artista Internacional del Año". pic.twitter.com/8IaP3WJG9w“ — Billie Eilish Data (@dataeilish) February 8, 2022

Más allá de las fronteras inglesas, Billie Eilish se llevó el premio a Artista Internacional del Año y Olivia Rodrigo el de Canción Internacional del Año por "Good 4 U", el single internacional más vendido del año en el Reino Unido. Otra mujer, Little Simz, considerada la rapera del momento en Reino Unido, recibió el premio a Mejor Artista Nuevo, superando a Central Cee, Griff, Joy Crookes y Self Esteem.

“Olivia Rodrigo llegando a la alfombra roja de los #BRITs pic.twitter.com/wHxp4u64EX“ — Olivia Rodrigo LATAM (@LATAMLIV) February 8, 2022

En el momento de recoger el galardón dijo emocionada: "Mira lo que has logrado", le dijo a su madre, la cual estaba a su lado en el escenario en ese momento. Después añadió: "Si trabajas duro, no importa tu raza, de dónde vengas, puedes lograr algo grande".

Según informa The Guardian: en el primer año de la ceremonia sin categorías de género , las mujeres y los actos protagonizados por mujeres dominaron los procedimientos, ganando 10 de los 15 premios, desafiando las preocupaciones expresadas por la secretaria de cultura Nadine Dorries de que las mujeres serían privadas de sus derechos por la "triste decisión" de BPI.

Recordemos que este cambio en las categorías se produjo a raiz de las demandas de Sam Smith, artista no binario cuya identidad lo marginaba de ambas categorías: femenina y masculina. "Espero con ansias el momento en que los programas de premios puedan reflejar la sociedad en la que vivimos”, dijo el año pasado.

“» �� Adele pierde la categoría “Mejor Artista Pop/R&B” en los premios BRITs 2022. ¡Felicidades a Dua Lipa por llevárselo!#BRITs pic.twitter.com/dK5qi7ugD0“ — Adele Nicaragua | ��³⁰ (@AdeleNicaragua) February 8, 2022

Tras varios meses de rumores de cancelación y de retraso por la pandemia, la 42.ª ceremonia de los BRIT se transmitió en vivo por ITV e ITV Hub y también por YouTube para quienes no son de Reino Unido. Un total de 13 premios entregados durante la noche junto con una alineación británica de actuaciones espectaculares, todas en directo desde el interior del estadio O2 en Londres. A continuación, os dejamos la lista completa con los ganadores de los Brit 2022. Una clara demostración de que el poder femenino dominó esta edición.