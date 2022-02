Recordemos que hace unos días Adele publicó un vídeo en sus redes en el que salía llorando por tener que cancelar su residencia en Las Vegas. En ese momento el motivo indicado por la artista era que más de la mitad de su equipo se había contagiado de Ómicron y que por eso se veía en la difícil situación de tener que cancelar su ciclo de actuaciones. La cantante aseguraba en aquel momento estar destrozada: "Lo siento. Siento que tenga que ser tan a último momento. Estuvimos más de 30 horas des piertos tratando de ver la forma... Nos quedamos sin tiempo. Estoy muy angustiada y me da mucha vergüenza. Me disculpo con todos los que han viajado. Lo siento muchísimo. Vamos a reprogramar las fechas, lo haremos ahora mismo, y voy a terminar mi show y lo voy a llevar al nivel que tiene que tener. Lo siento. Ha sido imposible".

