Rihanna y Adele en el punto de mira de Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion quiere colaborar con Rihanna y con Adele. Ambas están en su lista de deseos para este 2022, así lo ha confirmado la rapera en una entrevista: "Debido a que ya he colaborado con Beyoncé, siento que he alcanzado mi objetivo final", apuntaba Megan. Pero segundos después se arrepentía de sus palabras y decía: "Bueno, también me encantaría mucho, mucho, mucho colaborar con Rihanna".

Gracias a su participación en "Savage (Remix)", en abril de 2020, la rapera tiene un Grammy a Mejor Canción Rap del año 2021. A la hora de recoger el gramófono junto a Beyoncé, The Stallion expresó su admiración por ella diciendo que siempre ha querido ser "la Beyoncé del rap". Además, apuntó que desde pequeña se había preguntado: "¿Qué haría Beyoncé?". Este año Megan opta a otro Grammy, esta vez en solitario, a Mejor Interpretación Rap por su canción "Thot S***" incluida en su álbum Something for Thee Hotties. Al respecto de esta nominación, la artista dijo sentirse bendecida y agradecida con la mención de la Academia, a la vez que manifestaba sentir que estaba haciendo algo bien.

También confesó que Rihanna no era la única artista en su lista. Después de que en TikTok se hiciese viral un vídeo sobre un posible remix entre "Water Under the Bridge" de Adele y su canción "Body", la cantante aseguró: "Si Adele quiere que me suba a la pista, que sea la bailarina, estoy ahí, estoy aquí para eso. ¡Que alguien le diga que me llame porque estoy lista!".

Sin duda, la intérprete de "Lick" no tira a la baja a la hora de unirse a otras estrellas de la música. Tras haber trabajado con artistas de la talla de Beyoncé, Lil Nas X, BTS o Maroon 5, la estadounidense sigue apuntando alto y ahora apunta hacia una colaboración con la reina de la música británica Adele.