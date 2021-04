Cada vez que Cardi B se sube a un escenario y hace gala de su particular vestimenta, medio mundo se moviliza para posicionarse en dos extremos: el que les lleva a amarla o a odiarla. No hay término medio cuando se trata de la intérprete de "WAP", una canción que, a pesar del éxito alcanzado en plataformas de streaming, sigue dando de qué hablar. La última polémica surgida en torno a este tema surgió tras su puesta en escena en la gala de los Grammy 2021. Una actuación que copó la conversación social durante horas y que, después de un mes, Rolling Stone acaba de sacar a la luz las críticas que recibió la Comisión Federal de Comunicaciones por parte de los espectadores del evento.

"Atrevida", "fuera de lugar" o con "comportamientos totalmente pornográficos" son algunos de los términos que se emplean en las mil quejas que recibió la organización tras la emisión de su actuación. Correos electrónicos que llegaron la noche del 14 de marzo y que hacían referencia a la interpretación que llevaron a cabo tanto Cardi como Megan Thee Stallion. Y aunque "WAP" tuviera como fin abrazar la sexualidad femenina y evidenciar el empoderamiento de la mujer, muchos usuarios no comprendieron cuál era el fin de un tema que ya ha dado la vuelta al mundo.

“Deseo presentar una queja formal contra los premios Grammy televisados ​​de 2021. Aunque no vi todo el evento, simplemente me sintonicé solo para ver si los MC, artistas, etc. todavía están arrojando algo de color y/o bromas políticas. Acabo de cambiar de canal y me sorprendió ver la pantalla de Cardi B/Megan, etc., etc. Esto es realmente algo a lo que aspiran las mujeres (nota: este es el Mes de la Mujer en la Historia) y las niñas. Tienes que estar bromeando. ¿Continuará esto? Si es así, ciertamente quiero saber a quién contactar para presentar una demanda contra los artistas intérpretes o ejecutantes, la red y todas y cada una de las personas, corporaciones, etc. que participaron directa o indirectamente en esta exhibición de pornografía”, indicaba una de las quejas.

"Esta actuación cruzó la línea hacia la pornografía" Aunque es difícil resumir en pocas palabras la ingente cantidad de argumentos que lanzaron en contra de las dos intérpretes, Rolling Stone sacó a relucir las más críticas. Una de ellas quiso hacer referencia al "poco tino" que tuvieron los Grammy al permitir "convertir en objeto" el cuerpo femenino. “Me sentí violada con la actuación de Megan Stallion & Cardi B. Soy pro-positividad sexual y positividad corporal, pero esta actuación cruzó la línea hacia la pornografía. Muchos niños todavía estaban despiertos en ese momento, e incluso los adultos que no lo consentían estaban mirando inesperadamente la objetivación pura de las mujeres en su máxima expresión. Sin mencionar que Trevor Noah babeaba, sudaba y gritaba como si estuviera en un club de striptease. Soy un terapeuta de masaje con profundo respeto por el cuerpo humano que me encontré llorando hasta quedarme dormido preguntándome cómo se podía permitir esto en la televisión. Y hasta dónde llegará esto el año que viene y los años siguientes. El arte y la objetivación son caras opuestas de la moneda. La cosificación perpetúa la violencia contra la mujer, manteniendo el efecto dominó que provoca la violencia intrafamiliar, la trata de personas, fomentando el consumo de las mujeres y luego su disposición", añadía otra usuaria.