Anoche tuvieron lugar los Premios BET 2021, creados por la cadena Black Entertainment Television para reconocer el trabajo de artistas afroamericanos y de otras minorías étnicas. "Año de la mujer negra" fue la consigna elegida para la vuelta tras la pandemia de los esperados galardones de la música negra, que este año se pudieron celebrar por todo lo alto. La actriz Taraji P. Henson fue la maestra de ceremonias y la encargada de conducir el evento este pasado domingo desde el Microsoft Theatre en Los Ángeles, donde el público pudo disfrutar de la noche como antes de la pandemia.

