Paula Ribó (Barcelona, 1990), esto es, Rigoberta Bandini, publica este viernes La emperatriz, un esperado álbum autoeditado que recoge estos dos años con temas que progresivamente incrementaron su fama, como las festivas "Too Many Drugs" e "In Spain We Called It Soledad" o las empoderadoras "Perra" y "Ay Mamá", con la que a punto estuvo de representar a España en Eurovisión 2022 junto a cuatro temas inéditos.

“Pensé que iba a estar sacando singles eternamente, pero necesitaba ordenar mi trabajo para poder avanzar. No deja de ser un recopilatorio de muchas canciones con temas inéditos que muestran todo lo que quiero mostrar: mis partes alegres y mis partes más introspectivas”, dice en una entrevista para el Telediario de TVE.

El lanzamiento del disco ha ido acompañado de un videoclip de uno de sus temas inéditos, “Canciones de amor para ti”, donde reúne imágenes caseras de momentos compartidos con su hijo.

“Me apetecía hace una canción de amar a mi hijo, escribir el amor que sentí cuando nació. Y que fuera una canción bailonga que podamos bailar algún día. Me parece bonito porque es un álbum de recuerdo para él. Y un homenaje muy bonito de lo que es mi vida, que es mirar el móvil si hay novedad cuando no estoy con él”, afirma.

Bandini ha recordado que sus primeros éxitos llegaron cuando su hijo tenía solo tres meses. “Ha sido fuerte. Como mujer creadora no me imaginaba que la maternidad me catapultaría. No quiero romantizarlo, porque muchas veces es al contrario y se pone mucha presión para que podamos con todo. A muchas mujeres no les pasa y es una mierda. En mi caso ha sido inesperadamente al revés. Obviamente, aunque mi proyecto me importa muchísimo, mi hijo es más importante. Cuando tienes ojos de un bebé mirándote es algo que te da serenidad, te devuelve a la tierra. Es un contrapunto muy guay”, explica.

También habla de su abuela materna en el tema “La emperatriz”. “Mi abuela materna era la matriarca de mi familia, me transmitió muchas cosas que me sostienen. Y también es un ‘aleluya’, que es algo que quería componer desde que escuché el “Aleluya” de Aute.

Además, la artista ha desmentido que se retire de la música, sino que en diciembre inicia una nueva etapa. “En diciembre siento que termina una etapa. Es un disco en retrospectiva. Empezamos una gira en la que hacemos conciertos para celebrar lo que pasado. Y en enero empieza una nueva etapa de creación más para dentro. Lo que me apetece es no tener ni idea de lo que quiero. Venimos de una época expansiva, pero recesito recoger”.