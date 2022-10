“La emperatriz” es la canción que da título al disco y además lo cierra. Un tema muy importante porque este hit es el nexo de unión. “Es un disco extraño porque no fue concebido como disco y esas canciones forman una especie de mosaico que, al avanzar, he ido viendo que necesitaba una canción para unir a todas las piezas”, aseguraba la cantante.

Entre las canciones ya conocidas, encontramos hits como “In Spain we call it soledad”, “Ay mamá” o “Perra”. Además de cuatro temas inéditos como entre los que se encuentra “Canciones de amor a ti” o “Tú y yo”.

Una declaración de amor a su hijo La maternidad ha despertado en Rigoberta Bandini la “sensación de la ilusión” que “desde la infancia no la tenía”. “Yo me creía que esa parte ya había muerto y con mi hijo hay una parte de mi corazón que se ha vuelto a despertar”. Nico ha sido una fuente de inspiración para ella y lo ha reflejado en su disco con "Que vivir sea un jardín" y “Canciones de amor a ti”. Aunque no son los únicos temas, la cantante tiene una larga lista de composiciones dedicadas en homenaje a su primogénito. “Yo le hago un álbum a mi hijo que se lo entregaré cuando tenga 18 años, pero, tampoco hace falta que toda España sea cómplice de estas 12.000 canciones”. “Que vivir sea un jardín” es un tema que nació del dolor que sufrió tras separarse de su bebé durante sus primeras navidades porque tenía Covid. “Por desgracia, tuve que estar separada de él diez días. Estuve en casa de mi madre encerrada con la guitarra e iba haciendo cosas. Y esta canción me emociona porque es como muy breve, pero, es un retrato de cómo viví yo ese nacimiento”. “Canciones de amor a ti” surge un poco “en el mismo contexto porque la compuse en la misma época”.

La pandemia, el artífice de La emperatriz La artista asegura que estos dos años de pandemia le marcó y que todos estos temas nacen de ese contexto. “Estas canciones están muy empapadas de una vida muy extraña en la que la casa era muy importante, que siempre lo es”. Una época en la que aprendió a valorar los pequeños momentos ante la incertidumbre del no saber que va a suceder en los días venideros.

¡Aleluya! La emperatriz Bandini asegura que siempre ha soñado con componer un aleluya con autotune. “Era un reto y también me apetecía que estuviera en este disco”. Una canción que compuso hace unos meses y “que la siento más reciente porque habla ya de una Paula más cercana”. Además, también hace referencia a su abuela materna que falleció el año pasado.