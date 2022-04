Del 'Vértigo' que sentía Paula Ribó nació Rigoberta Bandini

Hubo un día en el que una mujer llamada Paula Ribó, aunque muchos la conocerán por su nombre artístico Rigoberta Bandini, se encontraba en una crisis existencial provocada los 30. Ella volcó sus emociones, sus sentimientos, miedos, dudas y contradicciones en unas hojas a las que fue dando forma hasta obtener su primera novela, llamada Vértigo. Asimismo, también usaba la pluma para escribir aquellas canciones que hoy le han conducido hasta el estrellato. “Yo no sabía por qué sentía tanto vértigo. Pero, con perspectiva me di cuenta de que no sólo estaba cambiando de etapa, sino que estaba dando el salto hacia una nueva vida que ni siquiera yo sabía que era toda esta etapa en la que estoy ahora”, confesaba Paula Ribó.

¿Qué es Vértigo? Su autora define Vértigo como “un viaje” o “un experimento”. Una travesía a la que se embarcó de manera conjunta con sus amigos, “autoedité el libro junto a Marta y Albert en 2019”, Paula decidió aventurarse sacar adelante este proyecto porque sentía la necesidad de que sus palabras llegaran al resto de la gente. Dentro de las páginas de Vértigo, el lector encontrará los relatos más verdaderos, las confesiones más profundas de una mujer atrapada en una crisis existencial. Además, los formatos y los tonos son los protagonistas de las páginas de la novela. “Nos encontramos algunas páginas en verde fosforito, cartas, unas páginas más pequeñas o únicamente frases que llenan una página de manera irregular”. El ‘culpable’ del resultado final del libro fue el diseñador Marc Palou: “fue un experimento también visual, de buscar nuevos formatos. Y mira, ese fue el resultado”, comentaba Ribó.

La Paula de 2019 y la de 2022 no puede ser la misma, ¿o sí? El libro es una reedición que saca la editorial Penguin Randon House de un primer texto que publicó la escritora allá por el año 2019. Una nueva versión a la que Ribó añade un prólogo y un epílogo. Fue fraguado cuando Paula, o Rigoberta, no era tan conocida y se sentía perdida en ciertos aspectos de su vida. Una desubicada mujer caminaba hacia el ‘abismo’ de los 30. ¿Se parece a la Paula actual? “A ver, se parecen bastante”, afirmaba la catalana. Asimismo, reconocía que eso le hacía feliz, porque por mucho que cambie de etapa, su “esencia es la misma”. “Por un lado, hay una parte de mí que me siento muy conectada a ella, porque al final me siento perdida por otras cosas", confesaba Ribó.

La nueva 'frustración' de Paula Ribó desde el fenómeno "Ay Mamá" Rigoberta Bandini es una de las principales figuras del indie nacional de los últimos años. Sin embargo, su popularidad aumentó tras presentarse al Benidorm Fest, con su tema "Ay mamá". A priori, la cantante se presentaba como la gran favorita para representar a España en Eurovisión. No obstante, quedó relegada en segunda posición. De todas formas, su vida ha cambiado y así alude esta nueva etapa de su vida en su libro: "Por mucho que mi vida haya dado un giro de 360 grados, una nunca deja de estar perdida". Pero, lo está en otro escenario. A día de hoy reconoce que existe situaciones que no sabe gestionar: "Tener a muchísimas personas que te quieran muchísimo y que te envíen estos mensajes es súper bonito. A veces también es frustrante, porque no puedes conectar realmente con las personas, porque son tantas y te envían tantos mensajes". La cantante explica que no sabe como devolver todo el amor que recibe día a día a través de los comentarios de la gente, por ello cree que lo mejor es devolverlo a través de sus canciones.