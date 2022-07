La espera para los fans de ambas ha llegado a su fin. Rigoberta Bandini y Amaia Romero han lanzado su esperada colaboración. Un tema que lleva por título “Así bailaba” y que monopoliza este viernes las novedades musicales en español. Una esperada unión que era un secreto a voces desde el pasado 29 de junio, cuando se producía un cruce de misteriosos tweets entre las dos artistas.

“Hoy Paula me ha dicho que un día también se sintió incomprendida”, rezaba el tweet con el que la de Pamplona hacía saltar todas las alarmas. La intérprete de “Ay mamá” respondía evidenciando este proyecto conjunto: “Amaia me ha dicho que un día estuvo bastante perdida”. Este calculado juego entre las artistas finalizaba con el anuncio oficial del single que hoy ve la luz. Además, hemos descubierto que son los primeros versos de esta canción descarada llena de verdad y naturalidad.

Así bailaba, así así... La inspiración de Amaia y Rigoberta Bandido

Esta colaboración no pilla por sorpresa a todos los que ya sabían de la gran amistad entre estas dos mujeres. Sin ir más lejos, podemos encontrar el nombre real de la catalana -Rigoberta Bandini no es más que el alter ego artístico de Paula Ribó- en los créditos de “Bienvenidos al show”, primer corte del segundo álbum de Amaia, Cuando no sé quién soy. En concreto, la canción que acaban de lanzar al mercado nació un encuentro que las dos artistas mantuvieron hace un año: como la propia Rigoberta narra en una publicación de Instagram, Amaia acudió a su casa con el fin de componer canciones para su segundo disco.

Contra todo pronóstico, esta reunión fue muy productiva, algo que se demuestra ahora con la publicación de “Así bailaba”. Un tema de corte festivo que, como su nombre ya parecía adelantar, sí se atreve a samplear la icónica “Los días de la semana” de Los Payasos de la Tele. Una auténtica oda a ellas mismas y a su amistad.