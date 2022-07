Uno de los cantantes más conocidos del panorama internacional vuelve a Madrid. El artista Harry Styles actúa en el Wizink Center este viernes 29 de julio para ofrecer su único concierto en España. Está dentro de su gira 'Love on tour' con la que presenta su exitoso tercer disco de estudio, "Harry's House". Una actuación que comienza las 21.00 h.

Harry Styles tuvo que suspender hasta en dos ocasiones su gira por culpa de la pandemia. Ahora sus fanes españoles ya cuentan las horas para estar cerca de su ídolo.

¿Por qué triunfa Harry Styles y no el resto de miembros de One Direction?

Styles formaba parte del elenco 'One Direction', unos inicios que le marcaron hasta el punto de sentirse "perdido tras dejar el grupo". Sin embargo, al más puro estilo del ave Fénix, Harry resurgió con más fuerza, brillos y estilo que nunca para, desde hace seis años, convertirse en una de las estrellas más aclamadas del pop internacional.

Cuatro días de acampada para el concierto

Para muchos de sus fanes, la espera ha sido "eterna". Motivo por el cual muchos de ellos han decidido acampar en la madrileña plaza de Felipe II para no perderse nada del concierto: "Tengo su nombre tatuado, me emociona, por todo lo que me ha enseñado y me ha hecho sentir", explica uno de los asistentes mientras muestra el tatuaje que tiene en uno de sus antebrazos.

Algunos de los que hacen cola no pudieron conseguir una entrada cuando se produjo la venta de entradas. A tan solo unas horas de que comience el espectáculo esperan el milagro: que alguien les venda la entrada y poder ver en vivo y en directo a Harry Styles: "Estamos esperando a ver si alguien nos puede vender la entrada", asegura una de las fanes visiblemente emocionada.

El puesto de merchandising con productos de la gira del artista de este 2022 cuenta con una larga cola. Ha abierto este viernes a las 12 de la mañana y ya han vendido gran parte de sus productos: "La persona que más dinero se ha gastado ha sido 390 euros", explica una de las dependientas de esta tienda.

La emoción, los nervios y los looks para el recuerdo, inundan la entrada del Wizink Center: "He llorado, estoy muy nerviosa. Harry, España es tu segunda casa", asegura otra de las jóvenes que hacen cola.